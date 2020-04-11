"Мог упасть в обморок": Борис Грачевский рассказал о новорожденном сыне

Огромное счастье случилось в семье Бориса Грачевского! 8 апреля Борис Юрьевич стал отцом. У нашего талантливого режиссёра, сценариста, поэта, основателя любимого всей страной телевизионного журнала «Ералаш» родился сын Филипп.

Жена Грачевского – певица и актриса Екатерина Белоцерковская – чувствует себя замечательно. Счастливый муж и отец постоянно рядом со своей любимой Катей и маленьким сыном. Сейчас Борис Юрьевич готовится к встрече родных из роддома.

«Разница между моими сыновьями – 47 лет!»

– Сумасшедшая благодарность моей жене Катеньке, — воскликнул в разговоре с Sobesednik.ru Борис Грачевский, когда я позвонила ему утром, чтобы поздравить с таким замечательным событием. — Спасибо моей жене и за сына, и за всё, что она для меня делает. За то, что так относится ко мне и к ребёнку. Сейчас я как раз еду к ней и к нашему сыну, она его так ждала! Всё произошло, как она хотела. Дай Бог!

– Борис, ты на седьмом небе от счастья. Расскажи, пожалуйста, о своих ощущениях.

– Это мой четвёртый ребёнок. Его рождение приобрело другие оттенки. Такие, что даже трудно сформулировать. У меня не дурацкая какая-то радость, а мощное счастье! Заменим слово радость на счастье, которое не закончится, пока я буду рядом со своим дитём, со своей любимой женщиной.

Удивительная вещь: в момент рождения ребёнка из-за туч вышло солнце. Филипп родился в 14 часов, и солнышко прямо такое майское как влепило!

Счастье, что принимала роды Спиридонова Елена Игоревна. Это потрясающий доктор, главный врач больницы «Лапино». Поклон Елене Игоревне за такое тёплое, фантастическое отношение к моей жене, ко мне (но это ладно), к нашим родам. Елена Игоревна – фантастический психолог, она готовила Катюшу к этому событию, успокаивала по всяким мелким ситуациям.

Захожу сегодня к Катюше, а она плачет. Представляешь, она всё время плачет от счастья. «Ты чего плачешь?» — спрашиваю у неё. «Он такой хорошенький. Кровь у него брали, а он плакал», – отвечает Катенька. А у самой слёзы текут.

– Беременность Кати была запланированной или неожиданной для вас обоих?

– Мы готовились и шли к этому. Уже на втором месяце беременности знали, что будет мальчик. Делали ДНК. Но нам было всё равно, кто там: ребёнок есть ребёнок. Мне для баланса как раз нормально, у меня теперь два мальчика и две девочки. Для Кати это первенец. А разница между моими сыновьями – 47 лет!

– Какой рост, вес у вашего парня?

– Родился Филипп с весом 3 кг 800 гр, рост – 56 см. Он у нас высокий мальчик!

«Постараюсь встретить Катю и сына из роддома красиво, несмотря ни на что»

– Извини, пожалуйста, но не могу не спросить: как решился на отцовство?

– Не ощущаю себя на свой возраст. Я не дамочка, которая говорит, что мне столько лет, насколько я выгляжу. Выгляжу я, может быть, и хреново, но не понимаю, сколько мне лет и сколько ещё осталось. Я хочу жить, чтобы приносить пользу, творить что-то новое, созидать, что самое главное. Может, это звучит помпезно, но абсолютная правда.

Я недавно придумал фразу, что каждый человек должен оставить след на земле, иначе останутся только морщины. «Мы будем жить лучше, у нас просто нет другого выхода», — это тоже моя фраза. «Главное не сколько тебе, а главное, как тебе», — вот эти все фразы – моё состояние души.

Иногда думаю: как я ухитряюсь так жить, что не теряю вкуса к жизни, постоянно открываю что-то новое? Почему в других странах люди живут дольше? Они тоже не теряют вкуса к жизни, сидят друг с другом в кафе, наслаждаются друг другом, ездят на экскурсии, в другие страны, а наши все сидят дома, причитая, куда уж мне... Пассивность для пожилых людей — очень неправильное дело. Есть какие-то социальные программы для людей в пожилом возрасте, но я ими не интересуюсь. Живу, как мне хочется. А мне хочется жить радостно и празднично, вот и всё.

– Ты изменился Борис, когда познакомился с Катей. Ухоженный такой стал, весёлый. Помню твою рубашку с инициалами, подаренную твоей женой, как ты был горд таким вниманием. Вы трогательно друг к другу относитесь. Кажется, что это твоя первая в жизни любовь.

– Не могу так сказать, так как давно живу на этом свете. Но скажу, что мне Бог подарил в образе моей Кати какое-то сумасшедшее чудо! Даже сейчас она не забывает обо мне. Я чихнул – она сразу реагирует. Беспокоится за меня. «Добрался ли ты до дома? Поел ли?» – с утра до вечера у нас одни и те же вопросы. «Занимайся ребёнком, занимайся собой», — прошу Катеньку. А она всё обо мне беспокоится. «У меня, – говорит она, – есть только два человека – Филипп и ты». Вот и всё.

– Сколько лет вы вместе?

– Почти семь. Но это у неё спроси, она точнее скажет. У меня плохая память на цифры. Я знаю, что Катя со мной всегда. Горжусь.

Знаешь, когда она незадолго до родов вышла на сцену в одном солидном учреждении с огромным животом, то зал встал! А когда она спела песню Владимира Высоцкого «Баллада о любви», публика аплодировала Кате пять минут стоя. Она восхитительно поёт.

– Кто из вас назвал ребёнка Филиппом?

– Мы вместе придумали такое имя, оно очень красивое, элегантное. С отчеством Борисович хорошо сочетается. И это сегодня редкое сочетание: Филипп Борисович. Когда я своего старшего сына называл Максимом, это тоже была огромная редкость. У меня был дед Макс, в честь которого я назвал сына. Свою первую дочь хотел Марией назвать. Но мы называли своего маленького сына Максюшей – и в результате дочь стала Ксюшей, то есть Ксенией. Я дал своим детям красивые греческие имена.

– Твои старшие дети тебя поздравили?

– Меня и Василиса поздравила! Она была у нас младшей, а теперь стала средней.

– Как я рада за тебя, Борис! А что ты собираешься дарить своей Екатерине?

– Я ещё об этом не думал. Мы подарили друг другу ребёнка. Постараюсь красиво её встретить, несмотря ни на что. Катя снялась в сюжете «Ералаша» – «С днём рождения, сынок». Миша Полицеймако играл папу, а она маму. Премьера состоялась в день рождения сына на YouTube-канале «Ералаш». Уже больше 150.000 просмотров.

«Хочу, чтобы Филипп увидел: лучше его папы мужчин на земле нет»

– Вот ты всё рассказываешь, как Катя о тебе заботится. А ты во время беременности помогал будущей маме?

– Я не отходил от неё ни-ког-да! Конечно, она переживала, чтобы беременность хорошо протекала. Всякое было, и Скорая к нам приезжала. Поэтому я от неё не отходил ни на минуту. Дарил ей всевозможные праздники.

На Новый год мы с ней были в Дубае. Я постарался, чтобы Катюша как можно больше наслаждалась теплом и чистым воздухом. Пару дней там был дождик. Мы выехали с ней в магазины. У нас вечная война. Она говорит: «Купи себе». А я отвечаю: «Пока тебе не купим, даже и не думай мне что-то предлагать». Это удивительная, нежнейшая любовь не девчоночки там какой-то, настоящей женщины. Катеньке 35 лет, поэтому для меня её чувства важны и дороги.

– Екатерине 35 лет?! Моложе выглядит!

– Даже при родах выглядела замечательно! На самих родах я не присутствовал, подруга была с ней. Я стоял за дверью. Такие мероприятия простыми не бывают, сам мог там упасть в обморок. Кто-то из мужчин не боится, а я не стал. У каждого Абрама, как говорится, своя программа.

– Какие качества ты будешь развивать в своём сыне в первую очередь?

– Мне бы хотелось, чтобы он, как и я, шёл за своим отцом и мамой. Наблюдал, вдыхал, брал пример. Но в первую очередь я шёл за отцом. Для Кати это тоже важно.

Поэтому я буду жить так, чтобы мой сын увидел: лучше его папы мужчин на земле нет. Вот и всё. Я скажу ему: «Сынок, надо всегда смотреть вперёд, но не забывать о зеркале заднего вида». То есть о том, что было. Но ты знаешь мой девиз: главное – ходить по солнечной стороне жизни. Это главнее главного.