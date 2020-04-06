"Горе-то какое!": в семье Софии Ротару объявлен траур

Замечательная артистка София Ротару потеряла зятя. Муж её сестры Лидии – Сергей Хлябич – скончался в конце марта. Известный украинский бизнесмен и певица Лидия Ротару прожили вместе сорок один год. Супруги воспитали дочь, которая поёт под псевдонимом Соня Кей.

– Горе то какое! — высказался в сердцах друг семьи Ротару, Иван Прокофьевич. — Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Серёжи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения её невестки Светочки. В семье траур.

В последние годы Сергей был оплотом семьи, ведь все девочки, а их могу так называть, из семьи Ротарь (настоящая фамилия Софии Ротару. – Авт.) потеряли своих мужей. Шестнадцать лет назад не стало главы семейства – нашего уважаемого Михаила Фёдоровича, отца Софии и Лидии. Но он был долгожителем, прожил почти 90 лет, хотя жизнь была у него нелёгкая, войну прошёл, дошёл до Берлина. Фёдорович всё по жинке своей тосковал, по Александре Ивановне незабвенной нашей душечке. Она за семь лет до его ухода умерла. Они долгую жизнь прожили вместе, шестерых деток на свет народили, на ноги поставили. К слову, Александре Ивановне через десять дней исполнилось бы сто лет. Будем поминать, конечно. Такие дела.

– Иван Прокофьевич, вы на похороны ездили?

– Все мы поехали в Черновцы, где жил Серёжа, он был большим начальником. Все Черновцы его знают, хотя он родом из Полтавы. Парень он, конечно, талантливый. Они же с Лидой познакомились, когда она выступала в ансамбле Черемош, а он был там и гитаристом, и вокалистом, и руководителем. А потом ушёл из артистов, с успехом построил свой бизнес. Похоронили усопшего с почестями.

К свадьбе ведь Лидочка с Серёжей готовились, – добавляет друг Ротару, – летом дочь замуж собирались выдавать. Непредсказуемо наша жизнь порой поворачивается. Но мы справимся. Такой сплочённой семьи я никогда не встречал.