Звезда сериала "Кухня" Никита Тарасов: Кондитер Луи ходит за мной тенью

Актер Никита Тарасов не сходит с телеэкранов. Только в марте вышло пять премьер с его участием. Сейчас артист временно находится на самоизоляции, как и большинство жителей Москвы и нашей страны.

Мы поговорили с Никитой о его ролях, проблемах артистов сегодня и семье самого актера.

– Никита, честно, даже не знаю, про какую из ваших премьер говорить, я насчитала пять…

– Действительно, в марте у меня пять премьер – «Магомаев», «Заступники», «Патриот», «Колл-Центр», «Проект «Анна Николаевна»». Однако у меня создается впечатление, что из всего этого списка большинство зрителей смотрят «Колл-Центр», столько отзывов о нем получаю. Даже те люди, которые не любят сериалы, с удовольствием ждут каждую серию. Я и сам пока только этот проект успел посмотреть, но каждая из этих историй для меня дорога, я везде разный. Моя актерская задача – показывать людям, что я не только кондитер Луи. Чем шире актерская амплитуда, тем больше наше профессиональное счастье.

– У вас столько ролей, всех и не счесть. Почему именно Луи так за вами закрепился?

– «Кухня» стала самым народным сериалом. Несмотря на то, что съемочный период 6 сезона окончен много лет назад, кондитер Луи до сих пор ходит за мной тенью, сопровождает меня во всех публичных местах, соцсети не исключение. Наверное, только на пенсии, когда я буду писать мемуары, я осознаю, насколько широка любовь к этому проекту, потому что в любом аэропорте, супермаркете, везде, где есть люди, я слышу: «О, это кондитер Луи».

Никита Тарасов в роли Луи в сереале «Кухня» / скриншот с Youtube

– Вас это радует или огорчает?

– Я очень благодарен «Кухне» за все пять лет счастливой жизни и за материальные блага, приобретенные благодаря этому проекту. До сих пор в моей квартире весит фотография со всеми актерами и их автографами. Когда мы прощались с создателями и командой сериала, я сказал: «Ребята, я вам безумно благодарен, спасибо за все, наше фото с автографами я повешу дома на самое видное место». Тогда все отшутились, никто мне не поверил, но это фото так и висит дома.

– Я видела фрагмент «Колл-Центра», где вы громко ругаетесь, в том числе используя ненормативную лексику. Знаю артистов, которые не соглашаются на ругань даже в роли. На что вы бы не согласились?

– В данном эпизоде это было необходимо. Нужно отдать должное авторам за смелость снимать честную историю, невзирая на возможные последствия. Я уверен, несмотря на наше с вами образование и воспитание, в тех условиях, что были у героев сериала, мы бы разговаривали этим же языком. Как человек, выросший в Латвии, я очень люблю русский язык во всех его проявлениях. Поверьте, бранные слова могут быть очень красивыми, если они оправданны.

Единственное, чего бы я не стал делать в кино, – это испражняться. Также мне сложно даются постановочные трюковые сцены. В гильдии каскадеров я уже, наверное, в черном списке, мы обоюдно друг друга боимся и не хотим друг с другом работать. Мне сложно даются драки. Во многом я востребован благодаря своей неуклюжести. Во всем остальном – проблем нет. Если ты прочел сценарий и пришел на съемочную площадку, то будь добр, выполняй замысел режиссера. Это я как автор говорю.

– А вы сами что-то взяли от ваших героев? Может, полюбили готовить после «Кухни»?

– Во время съемочного периода сериала «Кухня» мы в павильоне стояли бок о бок с профессиональными поварами. Безусловно, когда стоишь с ними рядом, ты набираешься у них секретов, и аппетит к готовке у тебя нарастает. К тому же я человек дотошный, когда готовлюсь к роли, стараюсь навострить свои навыки. Я много готовил, смотрел кулинарные мастер- классы, готовясь к роли Луи.

Помню, пытался пробиться на кухню в рестораны Прованса. Также меня многому научил мой персонаж – военный врач из фильма «Битва за Севастополь». Я научился милосердию, состраданию, бескорыстной помощи. Я понял, что такое любовь, во имя которой можно пожертвовать своей жизнью.

– Сейчас такая тяжелая ситуация в мире. Как вы переживаете пандемию?

– У меня несколько проектов в разработке, но в этих условиях мы – я и мои коллеги, не готовы продолжать производство. Как актер я нескоро войду в кадр, я это понимаю. Знаю, что некоторые до сих пор снимают, вопреки всем предписаниям, не соблюдают указанные меры, подвергая риску коллег по производству. Я считаю, что это неправильно. Я, как могу, поддерживаю моих коллег-актеров, которые пытаются достучаться до министерства культуры и выбить какую-то финансовую поддержку артистам, оставшимся без работы. Особенно это касается актеров, служащих в театрах. Я сам никогда не служил в театре, эту проблему освещаю не для себя, это не мой позыв эгоиста. Многие мои коллеги в ужасе, им только и остается, что снимать смешные ролики, чтобы донести до людей, что им не на что купить еды. Тут дело не в материальной ежесекундной поддержке, а в оплате труда в театрах в принципе.

Я использую самоизоляцию с пользой. Во-первых, я с радостью вижусь со своей семьей, я давно не был дома. С ноября у меня был крайне плотный график: снимался в кино, готовил дипломную работу, недавно получил диплом продюсера из рук Вячеслава Муругова, главы «СТС-медиа». Сейчас вся эта ситуация, как отпуск для меня. К примеру, когда снимали «Заступников» в Белоруссии, моя жена рожала в Москве, и в то же время я снимался во втором сезоне «Улетного экипажа» в Петербурге. Теперь, когда я с семьей, никуда лететь не надо, можно посмотреть друг другу в глаза. Таисия Никитична – человек с активной жизненной позицией во всех проявлениях. К счастью, у нас есть чудесный балкон, куда мы ходим гулять, у нас есть своя песочница размером с лист А3. Мы читаем книжки, много рисуем – все, как у всех. А как иначе?!