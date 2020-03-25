Скандал во МХАТ: Домогаров ушел, узнав, что получает меньше Высоцкой

Sobesednik.ru узнал: причиной ухода Александра Домогарова из МХАТ могла стать обида актера на то, что его партнерше Высоцкой платили больше.

Александр Домогаров громко хлопнул дверью, объявив во всеуслышание о своем уходе из спектакля Андрея Кончаловского «Сцены из супружеской жизни», в котором исполнял главную роль Ивана. Главную женскую роль Марины играет жена режиссера Юлия Высоцкая.

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский / фото: Global Look Press

Суть своего конфликта с руководством МХАТ Домогаров предпочел оставить в тайне, однако дал понять, что речь идет о разногласиях с финансовым директором театра. В денежном вопросе разобрался Sobesednik.ru.

Домогаров и Высоцкая были приглашенными артистами, и МХАТ заключал с ними контракты. По информации портала госзакупок, исполнители главных ролей в «Сценах из супружеской жизни» получали одинаковые гонорары – каждый по 3 млн рублей в год. Всего за один выход на сцену и Высоцкой, и Домогарову платили по 100 тысяч рублей, что составляет больше среднемесячной зарплаты в РФ. Но ведь и статус у звезд высокий.

Примерно месяц назад, как стало известно Sobesednik.ru от сотрудников МХАТ, Домогарову шепнули о том, что его партнерше Юлии Высоцкой платят все-таки больше, чем ему. Есть много способов платить «надбавки» – в виде премий или в конце концов неофициально. Каким образом Высоцкая получала повышенный гонорар и получала ли вообще, точно не известно, но зерно сомнения у Домогарова уже было посеяно. Неудавшаяся попытка решить вопрос о восстановлении финансовой справедливости полюбовно, вероятно, и привела к тому, что Александр громко хлопнул дверью.

Кстати, официальные контракты Домогарова и Высоцкой написаны, как под копирку: и про обязательную явку на репетиции и спектакли, и про использование гримерами щадящих косметических средств, и про недопустимость прихода в театр в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. К слову, Домогаров, за которым водился грешок касательно пристрастия к спиртному, ни разу не срывал спектакль и не являлся во МХАТ пьяным. Это нам его коллеги-актеры подтвердили уверенно.

Лишь один пункт отличает контракты Домогарова и Высоцкой. В договоре Юлии есть пункт 2.6, который звучит так: «Стороны пришли к соглашению, что имя собственное Исполнителя (Юлия Высоцкая) указывается в программке и всех рекламных материалах, в которых упоминается о Спектакле (в том числе афишах) в качестве исполнителя главной роли и/или актрисы. Имя Исполнителя указывается на первом месте в перечне актеров/исполнителей ролей в Спектакле».

Сначала Юлия Высоцкая захотела видеть свое имя в программке и на афишах первым, выше «перечня» других вообще и имени Александра Домогарова в частности, потом захотела, чтобы в соответствие с этим ранжированием был приведен и ее гонорар… Кто даст гарантию, что все не было именно так? На этот вопрос могут ответить только сами артисты. Но они пока молчат.