Что смотреть дома, если страшно идти на улицу: 5 фильмов об эпидемиях и зомби

Кажется, то, что творится сейчас в мире из-за коронавируса, уже происходило — по крайней мере в кино. Карантин — повод посмотреть фильмы о вирусах, эпидемиях и зомби-апокалипсисе. Если вы уже смотрели «Я легенда» и «Ходячие мертвецы», предлагаем вам не менее захватывающие картины.

5. «Эпидемия»

Российский сериал о пандемии. Сериал отечественный, но тем он и хорош. Неизвестный вирус убивает все живое, Москва пустеет. Деньги стали фантиками, люди борются за еду и бензин, бывшие враги объединяют усилия, чтобы выжить.

Главный герой в исполнении Кирилла Кяро, который в последнее время очень востребован в сериалах («Нюхач», «Измены» и др.), отправляется с семьей и соседями спасаться в Карелию.

4. «Поезд на Пусан»

Южнокорейский фильм, а южнокорейское кино после победы «Паразитов» на «Оскаре» сейчас в тренде. «Поезд на Пусан» – фильм о старом-добром зомби-апокалипсисе с поправкой на то, что действие происходит в замкнутом пространстве – поезде.

Главный герой – отец-одиночка. Он везет дочь повидаться с матерью, которая живет на юге страны, но мирная поездка оборачивается атакой зомби, которые, оказывается, появились и тоже двигаются на юг.

3. «Зомби по имени Шон»

О зомби-апокалипсисе и вирусах можно говорить несерьезно. «Зомби по имени Шон» – это британская комедия с элементами ужаса.

Главный герой Шон работает консультантом в магазине электротехники, его скучную, серую жизнь скрашивают лишь выпивка в баре и подружка. Все меняет атака неизвестного вируса, похожего по симптомам на грипп.

2. «Заражение»

Фильм-катастрофа режиссера Стивена Содерберга с отличным актерским составом. Мэтт Деймон, которого всегда жалко, французская актриса Марион Котийяр, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, и красавчик Джуд Лоу расскажут историю борьбы человечества с опасным вирусом.

У него короткий инкубационный период, он быстро мутирует, смертность от него достигает 20%. Всемирная организация пытается помешать его распространению, а ученые стараются найти вакцину.

1. «Фортитьюд»

Атмосферный норвежский сериал с северной эстетикой — бесконечными снежными пространствами. Начинается как детектив, но превращается по мере развития сценария в хоррор.

Действие происходит в выдуманном маленьком городке на краю Арктики. Герои внезапно превращаются в беспощадных кровавых убийц, а секрет их превращения зарыт глубоко в землю. Но прежде чем вы его узнаете, перед вами откроется множество тайн маленького городка, чем-то напоминающего милый с виду, но зловещий по сути американский Твин Пикс.

К просмотру рекомендуем первый сезон, последние два на любителя и сильно ему проигрывают.