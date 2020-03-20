Временную копию памятника Жукову в Москве приняли за новый монумент

В Москве демонтировали для реконструкции памятник Жукову на Манежной площади, от идеи замены его копией отказались.

В столичном департаменте культурного наследия подчеркнули, что монумент отправли на запланированные работы в реставрационную мастерскую. Его вернут на место к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

«Изначально планировалось на время работ заменить скульптурную композицию копией, но в связи с тем, что стилобатная часть монумента также требует проведения работ, от идеи решили отказаться», – говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия, поступившем в редакцию «Собеседника». В ведомстве подчеркнули, что памятник Жукову не является объектом культурного наследия, а представляет собой объект городской скульптуры.

Ранее «Интерфакс» сообщил о том, что на Манежной площади завершаются работы по монтажу нового памятника Георгию Жукову, установленного взамен старого. Собщалось, что главное отличие в том, что теперь маршал отдает честь – в оригинале его правая рука опущена. Также отмечалось, что новый монумент «анатомически правильный», а конь, который до этого стоял на всех ногах, держит левую переднюю приподнятой. Позже выяснилось, что речь идет о копии, которую хотели установить на время реставрации оргигинала. Временный памятник также демонтируют, поскольку постамент не выдежит и его.

Памятник маршалу Жукову был установлен в 1995 году по указу Бориса Ельцина к 50-летию Победы. Его автором стали скульптор Вячеслав Клыков и архитектор Юрий Григорьев. Монумент неоднократно подвергался критике, а в октябре 2014-го Общество памяти Жукова направило в комиссию по монументальному искусству при Мосгордуме просьбу о переносе скульптуры к музею Георгия Жукова в Калужской области. Комиссия идею не одобрила.