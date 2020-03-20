Дибров изменил правила "Миллионера" и лишил Гришаеву подсказки зала

Дмитрий Дибров, которого только в конце февраля выписали из больницы, уже у рабочего станка. На «Первом канале» вовсю идут съемки программы «Кто хочет стать миллионером?» Однако теперь в шоу вынужденно внесены некоторые изменения. Какие именно – выяснил корреспондент Sobesednik.ru.

Уже завтра, 21 марта зрители увидят новый выпуск любимого всеми телешоу. В нем принял участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в паре с театральным режиссером Иосифом Райхельгаузем. Одиозный политик уже был у Диброва на программе десять лет назад. Но если тогда он без единого возражения принимал все устоявшиеся правила проекта, то в этот раз предложил кое-что изменить.

– Я хочу поменять регламент! – воскликнул 73-летний политик во время съемок. – Хочу два звонка другу. У меня много друзей! Можно?

– Это нам так придется обзванивать всю страну, – отшутился Дибров.

Владимир Жириновский и Иосиф Райхельгауз / Программа «Кто хочет стать миллионером?»/ Пресс-служба Первого канала

Тем участникам, которые сели в кресла игроков уже после Владимира Вольфовича, с правилами повезло еще меньше. Как стало известно нашему корреспонденту, звезды, которые сейчас снимаются в проекте, вообще лишены одной из подсказок.

– В новом пуле среди участников будут такие знаменитости, как Нонна Гришаева с мужем, Пелагея, Юрий Гальцев и Леонид Лейкин, – говорит наш инсайдер. – Причем несмотря на пандемию коронавируса, Гальцев и Лейкин не побоялись приехать на программу из Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, эти участники не смогут воспользоваться подсказкой «Помощь зала», так как программа в целях нераспространения COVID-19 снимается без зрителей в студии. Если раньше игроки могли выбрать из пяти подсказок («Помощь зала», «50:50», «Звонок другу», «Право на ошибку» и «Замена вопроса») любые четыре, то теперь есть просто четыре подсказки, которыми можно пользоваться один раз за игру. А что касается состояния Дмитрия Диброва, то хочется отметить, что он выглядит бодро и выносит многочасовые съемочные смены.