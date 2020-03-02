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"Собчак виновата": Шепелев ушел с "Первого канала" из-за денег

Культура и ТВ
18:01, 02 марта 2020

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Истинные причины неожиданного ухода Дмитрия Шепелева из программы «На самом деле» по-прежнему остаются загадкой.

Решение телеведущего активно обсуждают не только простые зрители, но и коллеги в кулуарах Останкино. Сам Дмитрий уверяет, что «этот непростой выбор был сделан по обоюдному согласию».

– Этому не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии, – заявил Шепелев.

Впрочем, как стало известно Sobesednik.ru, Дмитрий покинул «Первый канал» из-за Ксении Собчак. В коридорах Останкино шепчутся, что камнем преткновения стал финансовый вопрос. Незадолго до этого Шепелеву якобы снизили заработную плату.

– С приходом Ксюши на канал другим ведущим пришлось «ужаться», – сообщили нам в кулуарах «Останкино». – Диме тоже намекнули на скорое снижение зарплаты. Но Шепелев стал горой. Мол, почему я должен лишаться денег из-за Собчак, если ее программа «Док-ток» еще не дала никакого рейтинга? Написал заявление об уходе. Думал, что руководство пересмотрит свое решение относительно снижения зарплаты. Но его удерживать не стали.

Другие источники уверяют, что финансовые вопросы не главная причина ухода. Поговаривают, что руководство канала уже давно было не в восторге от работы Шепелева. Поэтому когда он сообщил об уходе, ему спокойно указали на дверь.

Между тем кресло Шепелева теперь займет Тимур Еремеев. Сможет ли он заменить Дмитрия и «не убить» рейтинги, покажет время.

Кстати, сам Дмитрий после ухода с «Первого канала» времени зря не теряет. Он уже сообщил, что мечтает отправиться с сыном в горы. Мол, только природа сможет ему помочь.

Наталья Проскурина.

Рубрика: Культура и ТВ

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Татьяна Егорова / youtube / кадр из передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир»

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