Лучше Шепелева: Тимур Еремеев утвержден ведущим "На самом деле"

Множественные предположения о том, кто заменит Дмитрия Шепелева после его ухода с «Первого канала», напоминали гадания на кофейной гуще. Вопрос о новом ведущем шоу «На самом деле» остается открытым вторую неделю. Наконец Sobesednik.ru нашел ответ.

По нашей информации, проверять героев на детекторе лжи в ток-шоу «На самом деле» будет не кто иной, как Тимур Еремеев. На днях уже состоялись первые съемки обновленного шоу. По первым отзывам, обаятельный Тимур держится уверенно, даже «лучше Шепелева».

Именно кандидатура Еремеева и считалась наиболее вероятной – к радости его поклонников и неудовольствию Карины Мишулиной, которая по-прежнему отказывается считать Тимура братом.

Ни для кого не секрет, что Тимур дружит с Мариной Петрицкой, руководителем передачи «Пусть говорят» и заместителем директора дирекции специальных проектов «Первого канала». Коллеги даже отдыхали вместе. Именно Петрицкая, по нашим данным, помогала пробиться актеру на «Первый канал» и стать телеведущим. Кстати, Еремеев не первый, кого открыла Петрицкая. До этого она разглядела телевизионный потенциал в Борисе Корчевникове, который впоследствии стал ведущим «Прямого эфира», а сейчас является лицом программы «Судьба человека» на «России 1» и руководит православным телеканалом «Спас».

Ранее Тимур Еремеев уже вел программу на «Первом канале». Правда, совсем недолго: его «Семейные тайны», стартовавшие летом 2019 года, исчезли из эфира после нескольких выпусков. Сейчас все в руках Еремеева – и судьба «На самом деле», и его собственная.

Мы дозвонились Тимуру и поздравили его с новой должностью. Но он, судя по всему, продолжает «шифроваться» от журналистов до официального объявления о своем назначении:

– Я не знаю, о чем вы говорите. Позвоните, пожалуйста позже, – нервно оборвал разговор Еремеев.

Мария Земская.