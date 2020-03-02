Любовница Миронова одобрила решение Ширвиндта покинуть театр Сатиры

После статьи на Sobesednik.ru «Я уже старый», где художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт объявил о готовности уйти со своего поста, многие артисты стали публично высказываться на эту тему.

Актриса Татьяна Егорова, автор книги «Андрей Миронов и Я», прослужившая в театре Сатиры более 20 лет, тоже не сдержала своих эмоций: «Уважаю Шуру за это!»

А раньше Егорова высказывалась об Александре Анатольевиче не так уважительно. Например, в своей книге, где она описала подробности своего любовного романа с Мироновым, Татьяна так говорила о Ширвиндте, которого назвала в произведении Шармёром:

«Ему никогда не отказывала ни одна женщина, он всегда был первым, лучшим и самым красивым. Но это в другом театре. А тут на сцене рядом с ним порхал в самоупоении, срывая аплодисменты почти на каждой фразе, не такой красивый, белобрысый, с крепкими крестьянскими руками и ногами, с длинным носом и выпученными глазами Андрей Миронов. Шармёр чувствовал, как чувствует женщина, что он не любим, не так любим, как этот белобрысый Андрюшка. У бедного Шармёра разболелась грудь на нервной почве, и в кулисах души, в вечернем платье, в золотых перчатках, родилась и сразу заявила о себе Зависть. В вечернем, потому что родителю во тьме ее не видно и можно сделать вид, что ее нет! А золотые перчатки, чтобы в приступе зависти цветом золота удушить соперника, не оставив следов».

Александр Ширвиндт / фото: Андрея Струнина

Когда в 1999 году вышла книга Татьяны Егоровой, Александр Ширвиндт, морщась, комментировал нам:

– Танька – дура, понимаешь! Написала там что-то, придумала. У Андрея было много романов, Егорова – одна из них. Хотя талантливая баба. Кстати, я ей посоветовал в свое время: пиши, у тебя это лучше получается, чем играть на сцене. Но не знал, что она столько нафантазирует!

И вдруг Егорова решила поддержать своего давнего оппонента.

– Шуру уважаю за этот поступок, надо вовремя уходить, – сказала она Sobesednik.ru. – Даже порадовалась за него! Я когда-то ушла со сцены, худрук театра имени Ермоловой Владимир Андреев сам ушел. И Шуре пора! В жизни надо часто что-то менять, мозги свои. Когда человек стоит на одном месте, он как дубина!

– Татьяна Николаевна, то есть ваше отношение к Ширвиндту изменилось?

– Да. Скажу так: все, что Шура сделал в театре Сатиры после смерти Андрюши, он сделал достойно!