Беспринципная Наташа загуляла по Берлину

На Берлинском кинофестивале возникли разные мнения по поводу наиболее одиозной, а потому «запрещенной» в России части фильма Ильи Хржановского «Дау» под названием «Дау. Наташа». С одной стороны, картина оказалась не столь шокирующей, как ожидали некоторые российские критики (они калачи тертые, видели кино и покруче, а наш Минкульт готовил их к конкретному трэш-порно). С другой –озадачила немецкую публику.

В проекте Хржановского сложно отличить актерскую игру от реальности, и вместо актеров задействованы обычные люди. В этом контексте некоторые немецкие обозреватели обратили внимание на сцены реального секса на фоне реального алкоголя и прочего жесткача и задались вопросом: а не является ли то, что они видят на экране, зафиксированными на камеру фактами насилия, то есть преступлениями?

Своим реалити-проектом Хржановский хочет показать миру подноготную тоталитаризма, исследует психологию массового сознания и манипуляции им. Предсказуемый частичный запрет его фильмов в России дает проекту статус актуального и гонимого (современная Россия частично воспроизводит советское отношение к политическим и нравственным свободам), но одновременно внедряется в зону ограничений, которые накладывает на себя политкорректное западное общество. Возможно, поэтому продвинутый российский зритель, под носом которого проходило уже немало всякого на стыке искусства и уголовщины (и причинные места к брусчатке Красной площади прибивали, и двери ФСБ поджигали, и на разводном мосту половой орган рисовали), не видит в «Дау» чего-то совсем уж запредельного. А немецкий, несмотря на местные богатые традиции порноиндустрии, начинает задаваться вопросами, особенно после откровений актеров Хржановского о том, как моделировалось все то, что показывается на экране. Все это реалити? Тогда режиссер сам тоталитарный изверг.

«Дау» наверняка будет больше понятен тем, кто имеет хоть какое-то представление о тоталитаризме: маленькая тюрьма в большой тюрьме-стране, где чистенькая титульная жизнь «с обложки» так резко отличается от грязи и мрака «на дне».

Несмотря на запреты и критику с двух сторон, Хржановский намерен вскоре выложить «Дау» на одну из интернет-платформ для российского зрителя.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №08-2020 под заголовком «Беспринципная Наташа загуляла по Берлину»