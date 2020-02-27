Планы на выходные: Масленица, "Бесподобный мистер Фокс" и экскурсии под Москвой

Sobesednik.ru — о том, как c пользой и интересом проводить зиму и встретить весну в ближайшие выходные.

Встречаем весну

29 февраля и 1 марта в парке «Коломенское» пройдут масленичные гуляния. Гостей ждут выступления музыкальных коллективов, русские народные игры, лекции о традиционных обрядах и, конечно, сжигание чучела. Для любителей активного отдыха организаторы подготовили катание на надувных санях и на конном экипаже.

В «Кузьминках» на протяжении всей недели желающим предлагают узнать, как появилась Масленица, что она символизирует, познакомиться со днями масленичной недели и самим создать чучело.

В музее-заповеднике «Царицыно» 1 марта гостей научат плести косы из лент, предложат посоревноваться в перетягивании каната и принять участие в битве мешками на бревнах. Праздничную атмосферу будут поддерживать фольклорные коллективы и концерт группы «Аркона». Начало в 12.00.

В «Сокольниках» 1 марта устроят чаепитие, где гости полакомятся блинами. На Фонтанной площади пройдет интерактивная программа с частушками, играми, забавами и скоморохами, а в 18.00 на Фонтанной площади сожгут чучело.

Кинособытия

С 24 февраля по 1 марта в кинотеатрах сети «Москино» пройдут специальные показы к Масленице. 28 февраля в кинотеатре «Искра» зрители увидят киносказку «Илья Муромец» Александра Птушко – первый советский фильм, выпущенный на широкоформатной пленке. 29 февраля в «Салюте», «Вымпеле» и «Спутнике» можно посмотреть ленты Александра Роу «Варвара-краса, длинная коса», «Золотые рога», «Финист — Ясный сокол», а 1 марта в кинотеатре «Юность» киновед Андрей Апостолов представит сказку Птушко «Садко», одним из авторов адаптации в американском прокате которой выступил Фрэнсис Форд Коппола.

В «Космосе» 29 февраля всех желающих приглашают на просмотр кукольного мультфильма «Бесподобный мистер Фокс» Уэса Андерсона, сюжет которого вращается вокруг жизни ловкого лиса.

Экскурсии

Для тех, кто хочет ненадолго выбраться из столицы, 29 февраля и 1 марта проект «Гуляем по Москве» организует экскурсию «Масленичный разгуляй в Коломне». Гости посетят Коломну, Бронницы и село Черкизово. В программе поездки интерактивная экскурсию по Русской избе, мастер-класс на древнем ткацком станке, мастер-класс по приготовлению блинов с припёком и, конечно, чаепитие.

28 февраля состоится поездка в «платочную» столицу России Павловский Посад и экскурсия по Княжьему двору с хороводами, русскими народными песнями, играми, чаепитием и сжиганием чучела.