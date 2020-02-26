Киркоров и "постапокалиптический олень": шоу "Маска" открыло секреты

1 марта на НТВ стартует новое развлекательное шоу «Маска» – самое загадочное на ТВ. Незадолго до старта в режиме прямой трансляции в интернете телеканал провел презентацию проекта. Она показала: интерес к шоу огромен – только за первые 2 часа видео набрало миллион просмотров.

Первым делом генпродюсер НТВ Тимур Вайнштейн представил ведущего шоу – им стал кавээнщик Слава Макаров. А затем рассказал об истории проекта, который обещает стать событием сезона. Это не просто шоу переодеваний или перевоплощений – звезды будут выступать в невероятных костюмах, стараться изменить голоса, при этом имена участников — строгая тайна до самого финала проекта.

ведущий шоу «Маска» Слава Макаров

– Это шоу захватило весь мир, более чем в 80 странах это хит номер один, – рассказал Тимур Вайнштейн. – Потом «Маска» пошла по Азии (не проводите параллелей с коронавирусом)… А потом продюсер Fox увидел это шоу, сидя в ресторане в Таиланде. Он там отдыхал с семьей и увидел, что все тайцы, которые сидят в ресторане, смотрят только на экран телевизора. Так возникла идея сделать это шоу в Америке, и вот уже который сезон Fox бьет с этим шоу все рекорды.

Представляя членов жюри «Маски», Вайнштейн, признался, что как только он впервые увидел проект на западном ТВ, сразу понял: первый, кого он пригласит в жюри – Филипп Киркоров. Компанию «королю эстрады» составят Валерия, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез.

Ни ведущий, ни члены жюри, ни тем более зрители не знают имен будущих участников шоу. Более того, даже близкие конкурсантов, как рассказал генпродюсер НТВ, не в курсе, где пропадают их родственники...

– Наши звезды подписывают контракт, по которому они не только не могут рассказывать в интервью или где-то сообщать, что участвуют в шоу. Они не могут даже семьям признаваться в участии в проекте, – говорит Вайнштейн. – Кто-то говорит: «Я пошел на рыбалку». Или «Я иду встречаться с подругами». И это жестко контролируется! Мы понимаем, что после первого же эфира начнется сумасшедший дом, все станут гадать, кто же это, пытаться узнать по голосам…

Каждого участника (а среди них будут не только певцы, но и знаменитые представители других профессий) на съемках опекают более 10 охранников.

– Всего охранников более сотни, – признался продюсер НТВ. – Каждого участника нашего шоу надо охранять от посторонних глаз. К ним нельзя обращаться, нельзя с ними разговаривать. Охранники не допускают к конкурсантам вообще никого!

В качестве затравки накануне премьеры НТВ представил несколько костюмов, в котором будут выступать участники «Маски». Надо сказать, что члены жюри увидели их впервые и были шокированы. Перед открывшим от удивления рот Киркоровым и Ко продефилировали: яйцо, попугай, лев…

участник шоу «Маска» в костюме попугая

А где-то за кулисами прятался еще и «постапокалиптический олень» — так охарактеризовал персонажа ведущий. И это еще не полный перечень «героев». Так что шоу стоит посмотреть, будет интересно.