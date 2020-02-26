"Рабфак" хочет на Евровидение: не прошел "Дурдом Путина" – патриотизмом возьмем

Группа «Рабфак» решила покорить Евровидение в образе «вежливых людей». Музыкальный коллектив, в основном исполняющий песни сатирического содержания, решил помочь руководству «Первого канала», которое все никак не может определиться, кого же в этом году отправить на конкурс Евровидение.

Участники коллектива считают, что именно они – те самые артисты, которые смогут завоевать первое место. Откуда у группы такая самоуверенность, выяснила корреспондент Sobesednik.ru.

«Жду звонка с "Первого канала"»

На днях в интернете появился клип группы «Рабфак» с громким названием «Евровижен наш». В ролике участники коллектива предстали в тельняшках и жилетках цвета хаки. Справа и слева от них танцуют девушки, машущие российскими флагами.

По словам поэта-песенника группы Александра Елина, эта композиция создавалась как своеобразный способ привлечения внимания «больших шишек» первой кнопки.

– Конечно же я жду, что мне позвонят с «Первого канала», – говорит Елин. – Но у них же там сейчас другие заботы. Для них Евровидение – это коммерческая история. Я думаю, что этим небожителям простые люди до фонаря и до фени. И они пока не сильно не обратят на нас внимание. Но вот когда они наконец отвернутся от стола переговоров к людям, то увидят, что тут есть какие-то флуктуации пространства.

«Выдвинут Панайотова, воющего про любовь»

10 лет назад «Рабфак» уже выдвигал свою кандидатуру на конкурс Евровидение с песней «Дурдом голосует за Путина», но тогда попытки музыкантов так и не увенчались успехом. Александр Елин говорит, что с тех пор группа не опускает руки и все участники по поводу Евровидения настроены очень решительно.

– В нашей стране кадровой политикой практически во всех сферах занимаются силовые структуры, – продолжает гражданин поэт. – Поэтому пришла мысль: почему бы и на Евровидении от России не поучаствовать тем, кто несет образ силовой структуры? Такая группа, как «Рабфак», одетая в форму вежливых людей, произведет на публику неизгладимое впечатление и останется в памяти зрителей. Ну как за нас не проголосовать, даже если ты француз или живешь в Голландии?!

А еще… вы же понимаете, что в мае после конкурса будет битком набита студия «Первого канала», состоится настоящее народное гуляние, где Отарик Кушанашвили будет орать всякие мерзости, будут снова ругать Запад, который за нас не проголосовал. Или наоборот, все будут прыгать до потолка от того, что нам дали второе место, но все присутствующие в студии будут считать, что это первое, просто нас не так поняли. Я считаю, что эта вся вакханалия была бы намного прекраснее, если бы на ней обсуждали группу «Рабфак», занявшую какое угодно место.

Однако больших иллюзий коллектив не питает. Александр Елин не исключает, что в этом году конкурс пройдет так же скучно, как и в предыдущие годы.

– Но выдвинут же какого-то Панайотова, и нас с вами не спросят, – вздыхает поэт-песенник. – Что касается песни, наверняка это будет очередное попсовое завывание про любовь.