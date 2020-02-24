Лидер "Машины времени" представил публицисту Дмитрию Быкову новую песню

Музыкант исполняет её от первого лица — человека, которого «топчут и месят» за его гражданскую позицию. Старый приятель Макаревича из числа ура-патриотов (второй герой песни) советует музыканту помалкивать и не «бузить»:

«А он кричал: "Побузил — и будет.

Давай кончай саботаж.

Ведь знают все приличные люди,

Что Крым исторически наш.

Кругом враги, мы одни на свете,

И впору начать войну.

А тут ещё либералы эти

Мечтают продать страну..."»

Реакцию Андрея Макаревича на предложение держать язык за зубами вы узнаете, посмотрев видео. А ответы на остальные злободневные вопросы — в большом интервью Дмитрия Быкова с Андреем Макаревичем. Читайте их беседу вскоре на сайте Sobesednik.ru.

Благодарим за предоставленную съемку лекторий «Прямая речь», организовавший встречу, на которой была исполнена эта песня.