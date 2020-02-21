Камиль Ларин отказался от участия в грязном ток-шоу о покойном Дмитрии Марьянове

Страсти из-за наследства артиста Дмитрия Марьянова, который ушел из жизни в 2017 году, до сих пор не утихают. Федеральные каналы посвящают памяти артиста документальные фильмы и ток-шоу, приглашая на эфир его жен и родственников. Один из немногих, кто не хочет участвовать в теледрязгах вокруг имени Дмитрия Марьянова, – его друг, актер Камиль Ларин.

– Меня приглашали на разные ток-шоу. Но я отказываюсь, потому что публично обсуждать жизнь Димы не хочу, – признается в разговоре с Sobesednik.ru артист театра «Квартет И» Камиль Ларин, который дружил и работал с Марьяновым.

После смерти Дмитрия многие его друзья винили себя, что не смогли прочувствовать его трагедию, не были рядом в то время, когда его лечили от алкоголизма. Например, артист Михаил Полицеймако, вспоминая Дмитрия, сказал в интервью Sobesednik.ru: «Думаю, одиночество – это душевная болезнь. Мы, друзья, как-то пропустили это, проглядели. Надо быть очень внимательными друг к другу».

– Думаю, винить здесь нельзя никого, – рассуждает Ларин. – Человека невозможно сделать счастливым насильно. У каждого свой Димка Марьянов. Было время, когда мы с ним ночи напролет гуляли. Жили рядом – в Тушино. Рвали яблоки в садах, сидели на берегу речного канала, размышляли, говорили о творчестве, выпивали. Такое было единение, так кайфово! Потом жизнь немножечко развела нас.

Нельзя сейчас никого винить, говорить: «Вот, мы бы могли…» Как тут уловишь, кому и кого надо поддержать в тот или иной момент?! Мы с Димой созванивались, общались, но уже вместе не ездили на гастроли, он уже не играл в нашем спектакле «День радио». Его уход был неожиданным, мы даже не знали, что он находился именно в этот момент в какой-то клинике. Да, все так или иначе проводят над собой какие-то эксперименты: кто-то много работает, кто-то много выпивает. А тут все было скоропостижно.