Лучшей российской мелодрамой оказалась "Аритмия" (которая вообще не мелодрама)

Актер Александр Яценко, сыгравший главную роль в фильме «Аритмия», удивлен, что его назвали лучшей мелодрамой XXI века.

«Аритмия» Бориса Хлебникова признана лучшей российской мелодрамой XXI века. Выбор зрителей прокомментировал для Sobesednik.ru исполнитель главной роли в фильме — актер Александр Яценко.

Спору нет, «Аритмия» — фильм популярный, у него много наград. Да и в рейтинге, который составил проект «Кино.mail.ru» (понятно, приурочив это ко Дню святого Валентина), опираясь на оценки кинозрителей, картина обошла таких соперников, как «Приходи на меня посмотреть» и «Благословите женщину».

Герой «Аритмии» — талантливый и честный врач «скорой». Для него спасение людей, находящихся на грани смерти, — ежедневная работа и главное содержание его жизни. Карьера — это не про него. Но у него есть любимая жена, отношения с которой усложняются с каждым днём. К тому же в больнице, где он работает, новый начальник, который печётся только о статистике и правилах...

Мы решили спросить Александра Яценко, сыгравшего роль Олега в «Аритмии», как он относится к тому, что зрители увидели во всем объеме смыслов фильма только лишь мелодраму:

— Ну, мне-то кажется, что это не мелодрама, скорее уж тогда давайте называть этот фильм производственной драмой, — смеётся Яценко. — Но вообще-то фильм серьезнее и больше тех рамок, куда его впихнули этим рейтингом. Это и психологическая картина, и социальная, там куча разных проблем. «Аритмия» — хороший фильм. Он — о нас сегодняшних и о сегодняшней нашей жизни. Вы же не будете говорить, что наша жизнь — это тупо мелодрама?

А с другой стороны — ну, если нравится кому-то называть его мелодрамой, пусть будет мелодрама. Я не в обиде. Не будем множить пустяки, — говорит артист.