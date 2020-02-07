Ниша Донцовой заполнена, теперь россияне любят Стивена Кинга

Впервые за долгие годы Дарья Донцова перестала быть самым популярным писателем в России. Теперь россияне предпочитают «короля ужасов» Стивена Кинга.

Титул «самого издаваемого» автора Дарья Донцова держала восемь лет подряд, с 2012 года. Теперь, по подсчётам Книжной палаты, ее обошёл Стивен Кинг. За прошлый год в России напечатаны 163 его произведения общим тиражом 1,1 миллиона. А у Донцовой вышло 68 произведений общим тиражом 776 тысяч экземпляров.

Что случилось? Россияне поумнели или просто им теперь нужно больше ужасов? Об этом мы спросили писательницу и критика Зою Богуславскую, видевшую немало взлетов и падений популярности различных авторов:

— Ну что ж, вряд ли это зависит от «поумнения», просто каждый кумир имеет своё время. Я лично знаю Дарью Донцову, она заполнила замечательным образом своими комедийными детективами вакантное место, поскольку до этого детективы комедийные у нас отсутствовали. У нас кумиром была Агата Кристи и некоторые наши писатели, а вот комедийных детективных книжек у нас не было. А Дарья Донцова делала легкие прелестные детективы, очень милые, без особых кровавых сцен и смертей. Вот в этом было дело. А сейчас эта ниша ею заполнена, и уже многие так делают книжки, как она, плюс вообще «детективный жанр» переехал на телевидение.

— Но если нам теперь больше по нраву «король ужасов», то, может, это наше сознание хочет немножко больше крови?

— Да нет. Просто Стивен Кинг раньше так много не издавался, чтобы попадать буквально в каждые руки. Конечно, он король и тут не о чем говорить, и его детективы не просто так детективы, а имеют литературное значение, не просто сюжетное или приключенческое. Стивен Кинг — это серьезный писатель, художник. Так что его популярность в России неплохо характеризует читательский вкус россиян, — считает Зоя Богуславская.