Минкульт может начать выдавать школьникам абонементы для похода в кино

И. о. министра культуры Владимир Мединский предложил подготовить совместную с Министерством просвещения программу по реализации системы государственного финансирования походов школьников в кино, передает ТАСС.

«Что касается системной поддержки походов в кино школьников — это отличная идея, я считаю, что она и социальная, и образовательная, и бизнес-проект», — заявил он на своей встрече с представителями отечественной киноиндустрии, отметив, что для этого, возможно, будет применен «формат абонементов».

По словам продюсера Сергея Сельянова, «молодые люди» стали посещать кинотеатры реже из-за интернета. «И вообще этот вид досуга кажется мне очень важным, он социализирует. Мне кажется, что имело бы смысл придумать программу достаточно дорогостоящую, но посильную для государственной поддержки — походы в кино школьников. Чтобы у них была привычка ходить в кино, чтобы они полюбили ее», — считает он.

В ходе той же дискуссии Мединский поручил окончательно утвердить состав экспертного совета комиссии по рибейтам, которая занимается возмещением части средств, потраченных на съемку иностранных кинолент в России. «Нам не важно в этом случае, кто раздает деньги, нам важно, чтобы все проходило четко, дабы не финансировать те фильмы, где "русские исчадия ада, снятые на Красной площади"», — пояснил и. о. главы Минкульта.