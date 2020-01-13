В США умер режиссер "Приключений Электроника" и "Чародеев" Константин Бромберг

В возрасте 80 лет в американском Детройте скончался известный советский режиссер Константин Бромберг. О смерти своего коллеги в Facebook сообщил режиссер Михаил Идов.

Согласно некрологу на сайте часовни Hebrew Memorial Chapel в пригороде Чикаго, Бромберг скончался 10 января. Идов уточнил, что режиссер умер в Детройте, где проживал с 1990-х годов. О причинах смерти Бромберга он не рассказал.

Константин Бромберг родился 17 октября 1939 года в Харькове. Он окончил сценарный факультет ВГИКа в 1965 году и работал режиссером, художественным руководителем студии детских и юношеских телефильмов творческого объединения «Экран».

Самыми известными кинофильмами, снятыми Бромбергом, являются «Приключения Электроника» (1980) и «Чародеи» (1982).