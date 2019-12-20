Минкульт поддержал предложение по созданию в Москве музея подземной архитектуры

Министр культуры Владимир Мединский поддержал идею московских диггеров открыть музей в древнем коллекторе реки Неглинки.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры. «Может быть, руководству Москвы эта инициатива понравится, тем более что есть инициативная группа, готовая это все организовать, есть дизайн-проект музея», – отметил Мединский.

Уточняется, что речь идет о предложении столичных диггеров Даниила Давыдова и Ольги Сторчак. «Мы несколько лет пытаемся довести до сведения руководящих органов города, что это уникальный участок, в котором можно было бы создать музей "Подземная Неглинка"» – сообщил Давыдов. По его словам, протяженность сохранившегося участка коллектора Неглинки под Цветным бульваром составляет 604 метров, в нем сохранился белый камень и кирпичный свод.

Диггер указывает на то, что во Европе есть несколько музеев подземной инженерии, в частности в Париже, Антверпене, Вене и Праге. В случае реализации замысла это будет первый в России Музей подземной архитектуры.