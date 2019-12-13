Баз Лурман и булгаковщина: какими будут "Мастер и Маргарита" в Голливуде

Sobesednik.ru — о том, сумеет ли режиссер «Великого Гэтсби» экранизировать главный мистический роман XX века.

Голливудский режиссер Баз Лурман признался, что спустя многие годы попыток он наконец получил права на экранизацию романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Об этом сам постановщик сообщил ранее изданию Deadline. «История "Мастера и Маргариты" уже почти 20 лет очень близка и дорога мне, и я очень давно пытался получить права на эту удивительную книгу. Я в восторге, что мне наконец выпала возможность поработать над интерпретацией этого революционного произведения», — рассказал Лурман, не уточнив, когда именно начнутся съемки картины (сейчас режиссер занят работой над байопиком об Элвисе Пресли, релиз которого запланирован на 2021 год).

Сложно преувеличить значение этой экранизации булгаковского манускрипта, если она, конечно, состоится, для такого направления, как «русская классика в Голливуде». На Западе, как, собственно, и на родине, отношения кинематографистов с произведениями Михаила Булгакова складываются мистическим образом: там пока, к счастью, обходится без историй о поочередных смертях актеров, задействованных в экранизациях его романов, однако сами эти экранизации до зрителя чаще всего так и не добираются. В 1980-е годы поставить «Мастера» мог бы знаменитый во всем мире поляк-декадент Роман Полански. Такой фильм наверняка пришелся бы Полански к лицу и отлично смотрелся бы в списке его загадочных и пугающих картин — где-то между «Жильцом» и «Девятыми вратами», — однако продюсировавшая постановку компания Warner Bros. закрыла проект из-за проблем с финансированием.

Наиболее известное переосмысление булгаковского сюжета западными киноделами — британский телесериал «Записки юного врача» производства Алекса Хардкасла и Роберта МакКиллопа. Его можно назвать совсем уж неожиданным прочтением — черной комедией о провинции, наркотиках и самобичевании молодого медика с Дэниэлом Рэдклиффом в главной роли. «Хождение в народ» британских телевизионщиков в 2012–2013 году вполне удалось и имело успех у зрителя как за рубежом, так и в России, где особенно оценили превращение сериала к концу первого сезона из комедии абсурда о русской глубинке во мрачный триллер, наполненный цинизмом и пренебрежением главного героя к окружающим. Имелось у шоу только одно но: за черным юмором и стремлением Рэдклиффа избавиться от амплуа юного волшебника совсем потерялся русский колорит, оставив лишь намеки на интернациональные глупость провинциалов и одержимость медиков комплексом Бога.

Неизвестно, доберется ли до зрителей проект База Лурмана, однако уже сейчас можно предположить, что голливудские «Мастер и Маргарита» окажутся как минимум очень стильной экранизацией, переосмысленной на современный лад. Лурман, напомню, режиссер с особыми чувством стиля и мироощущением. В 1996 году он рискнул вложить нетленные трагические строчки о «самой печальной повести на свете» в уста бандитов и наркодельцов, перенеся действие фильма «Ромео + Джульетта» в современность и сделав Монтекки и Капулетти не дворянскими кланами, а враждующими мафиозными семьями. Трагикомедийный мюзикл «Мулен Руж» о кабаре начала XX века Лурман разбавил бессмертными хитами вроде «The Show Must Go On», а с выходом на экраны в 2013 году «Великого Гэтсби», снятого по одноименному роману Фицджеральда, весь мир на несколько месяцев погрузился в великолепно воссозданную Лурманом и слегка осовремененную «эпоху джаза», напевая томный саундтрек от Ланы дель Рей.

Однако даже с Лурманом на капитанском мостике опасность здесь таится все та же — упустить тот самый характер советской действительности, обернув его в неизящную сатиру. Вполне себе приличный и интересно снятый фильм Джо Райта «Анна Каренина» 2012 года, к слову, среди прочего ругали как раз за отсутствие чего-то неуловимо «русского». Но тут вопрос уже скорее к зрителю: если Голливуд полюбил русскую литературу и хочет снимать кино о героях нашей классики, представляя себя на их месте, почему нам не взять и не сделать то же? Есть подозрения, что даже в случае, если кто-то из отечественных режиссеров-смельчаков решится поставить, скажем, Хемингуэя или Фолкнера, отсутствие «колорита» окажется далеко не главной проблемой такого фильма.

Ну а если уж стильно экранизированный Булгаков придется по вкусу не только знакомым со школы с его книгой российским зрителям, велика вероятность появления и других голливудских прочтений его произведений. Нам же остается лишь ждать и надеяться, что булгаковский мистицизм все же позволит картине Лурмана добраться до кинотеатров. До тех пор российский зритель может успокоиться — самой каноничной экранизацией «Мастера и Маргариты» остается мини-сериал Владимира Бортко 2005 года.