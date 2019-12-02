Автограф Тарковского и раскадровку фильма Шепитько выставят на торги в Москве

Подписанный режиссером Андреем Тарковским сценарий фильма «Зеркало» выставят на торгах по стартовой цене 630 тысяч рублей.

Как передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу аукционного дома «12-й стул», аукцион, на котором будут в качестве лотов выставлены личные вещи знаменитых российских режиссеров и других деятелей искусства, пройдет в Москве 11 декабря.

В частности, на торгах планируется продать письма Сергея Параджанова, уникальный архив из мастерской архитектора Ивана Жолтовского, а также первоначальную раскадровку фильма «Матера» режиссера Ларисы Шепитько, который она собиралась снимать по мотивам повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой», однако погибла до начала съемок.

Кроме того, в качестве лота аукционный дом выставит сценарий картины «Зеркало» из специального тиража в твердом переплете с дополнительными листами для заметок и подписью режиссера Андрея Тарковского. Первоначальная цена такого автографа составит 630 тысяч рублей.

Напомним, осенью 2018 года на торгах за 9 млн рублей был продан паспорт лидера группы «Кино» Виктора Цоя.