Готовящийся к сносу киноцентр "Соловей" попрощался со зрителями

Киноцентр «Соловей» на Красной Пресне опубликовал прощальное обращение к зрителям.

Под опубликованным на сайте киноцентра прощанием свои подсписи оставили его создатель Юрий Соловей и директор по репертуару Владимир Медведев.

В послании к зрителям отмечается, что за 30 лет истории работы «Соловей» посетили более 15 млн зрителей.

«Но для нас главной ценностью Киноцентра "Соловей" всегда были Вы, его зрители. Поэтому при составлении репертуара мы всегда ориентировались на Ваши предпочтения и очень старались, чтобы на экранах кинозалов (сейчас их 24) Вы смотрели все лучшие фильмы, созданные отечественными и зарубежными кинематографистами. Те фильмы, которые в художественной форме не только развлекают, но и отражают всю историю жизни человечества, будят глубокие мысли и чувства. И мы, весь коллектив Киноцентра "Соловей" на Красной Пресне, уверены, что, покидая наши кинозалы, наши любимые зрители ещё больше будут ценить один из важнейших видов искусства — КИНО. К сожалению, сейчас Киноцентр "Соловей" — это уже часть ускользающей советской эпохи. Спасибо вам за то, что в течение стольких лет вы неизменно выбирали наш кинотеатр... До свидания!» — говорится в прощальном объявлении.

Накануне, 19 ноября, стало известно, что режиссер и глава союза кинематографистов Никита Михалков отправил мэру Москву Сергею Собянину письмо с просьбой выкупить и сохранить киноцентр «Соловей».