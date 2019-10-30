Ургант опроверг наличие в вырезанной шутке Поперечного слов о центре "Э"

Шоу «Вечерний Ургант» показало вырезанный фрагмент выступления комика Данилы Поперечного после критики в интернете.

Напомним, ранее популярный российский стендап-комик Данила Поперечный рассказал в Twitter, что из выпуска шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, куда он приходил в качестве гостя, вырезали его шутку про центр «Э», который якобы перестает интересоваться Поперечным после его участия в телевизионных передачах.

Однако в выпуске программы от 29 октября ведущий шоу Иван Ургант заявил, что хочет прояснить ситуацию. После этих слов он со стремянкой побежал к мусорному баку, откуда якобы достал кассету с эпизодом, в котором участвовал Поперечный.

«Если я прихожу к тебе, то полиция в регионах не приходит ко мне на выступления. Они такие: "А, он на "Первом"? Все хорошо. Ургант улыбается? Он согласован!"», — говорит стенап-комик на этих кадрах.

«А где же про Центр "Э"? Получается, ничего здесь нет... Неси ее [кассету] обратно в помойку», — произносит Ургант в разговоре с соведущим.

Данный фрагмент также был опубликован отдельным видео в соцсетях шоу.