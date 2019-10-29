"Первый канал" вырезал слова Поперечного про центр "Э" из "Вечернего Урганта"

Популярный российский стендап-комик Данила Поперечный заявил в своем твиттере, что его слова про центр «Э» вырезали из шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале.

«В самом начале я объяснил, почему прихожу на Урганта [телевизионное шоу "Вечерний Ургант"]. Во-первых, потому что люблю их шоу. Во-вторых, потому что когда региональные сотрудники отдела "Э" видят меня на Первом [канале] — они почему-то думают, что я согласован и не [компостируют] мозги в туре», — написал он.

При этом комик подчеркивает, что он «не удивлен» такому решению телекомпании.

Под отделом «Э» или центром «Э» подразумевается подразделение МВД, в задачи которого входит противодействие экстремизму в России.

Данила Поперечный этим летом выступил на согласованном митинге 10 августа на проспекте Сахарова и активно поддерживал в медийном пространстве фигурантов «московского дела».