История авангарда и книжная нора: открытие сезона в Еврейском музее и центре толерантности

Еврейский музей и центр толерантности открыл осенний сезон. Кроме постоянной великолепной и пронзительной экспозиции, в этом году здесь открылись две временные — «Союз молодежи. Русский авангард 1909–1914» и «Невавилонская библиотека».

Первая посвящена творческому объединению ключевых художников-авангардистов первой трети ХХ века. В экспозицию вошли работы Казимира Малевича, Ольги Розановой, Елены Гуро, Михаила Матюшина, Владимира Татлина, Павла Филонова, Иосифа Школьника, Михаила Ларионова и других — всего порядка 80 произведений 35 художников.

Главная идея кураторов выставки — через художественные произведения и документальные материалы рассказать о «Союзе молодежи» как о революционном явлении русского искусства и оценить его влияние на последующие течения и произведения авангарда. Как подчеркнули кураторы экспозиции, «Союз молодежи» послужил популяризации футуризма и вообще авангарда не только в поле творчества, но и посредством выпуска журналов, публикующих свежие европейские новости, и диспутов, которые собирали прессу и лидеров мнений. Все это можно увидеть на выставке.

На фоне серьезности портрета явления инсталляция Анны Наринской и Александра Бродского «Невавилонская библиотека» — это сказочная нора. Суть проекта — тысяча книг, отобранных, и лично прочитанных литературным критиком и куратором Анной Наринской, помещены в художественное пространство — этакий закрытый короб с книжными полками, созданный Александром Бродским.

«Я безумно рада за себя, надеюсь и вы порадуетесь за меня. Это же прекрасно, когда ты говоришь "я хочу овеществить свою читательскую биографию" — и Александр Бродский, которого считаю великим художником, отвечает: "Ну давай", — рассказала о старте работы над проектом Анна Наринская.

Название инсталляции отсылает к знаменитому рассказу Борхеса «Вавилонская библиотека», в котором говорится о фантастическом бесконечном расширяющемся хранилище текстов. Считается, что это описание предвосхитило сегодняшние электронные библиотеки. И если Борхеса эта идея восхищала, то Анну она пугает: «Ужасно, когда книжные полки становятся декорациями фэшн-съемок, когда их покупают на вес, подкладывают как кирпичи».

«Невавилонская библиотека» — это памятник библиотеке в человеческом, даже домашнем смысле этого слова. Все книги здесь отобраны, прочитаны и перечитаны, оплаканы и обдуманы. В них вся история жизни Анны. Например, полка детских книг тут появляется трижды: это книги, которые читали Анне, затем те, что она читала дочке, а затем сыну — и большей частью это разные книги.

Проект «Невавилонская библиотека» снова сводит вместе все составляющие того, что есть для нас «книга»: ее привлекательная предметность — тяжесть, блеск или матовость, цвет переплета, шелест страниц и их запах, атмосфера спокойствия и зачарованности, которая неизбежно настигает человека, оказавшегося в наполненной книгами комнате. И, собственно, текст. «Я даю вам зуб, что все книги здесь — от Софокла до Марининой — хорошие и тщательно отобраны», — подчеркнула Анна Наринская.

Александр Бродский помещает эти книги в оболочку, внутри которой создается отчасти таинственная атмосфера кроличьей норы, куда упала кэролловская Алиса (нора, если кто помнит, была заставлена книжными шкафами), а отчасти воспроизводится дух маленькой передвижной сельской библиотеки. Посетители могут брать книги в руки, листать, читать, переставлять в «своем» порядке.