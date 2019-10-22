Еще четыре счета “Ленфильма” заблокированы из-за неуплаты налогов

Петербургская инспекция ФНС заблокировала четыре банковских счета студии «Ленфильм», сообщает РБК. Ранее у государственной кинокомпании уже были заблокированы четыре счета.

Предполагается, что ограничительные операции проводятся в связи с неуплатой налогов. В октября в отношении «Ленфильма» было заведено исполнительное производство о взыскании налогов и других сборов на сумму порядка семи миллионов рублей.

Отмечается, что на организации висит кредит размером в 1,5 миллиарда рублей, взятый под гарантии государства в 2013 году на десятилетний срок. Его студия брала на мероприятия по модернизации производства.

В прошлом месяце председатель совета директоров «Ленфильма» Федор Бондарчук в обращении к президенту РФ Владимиру Путину пожаловался, что компания не получает той господдержки, о которой заявлялось в планах по ее развитию. Он просил помочь организации выплатить кредит, взятый в ВТБ-банке, писал «Интерфакс». Финансовая организация, в свою очередь, отмечает, что без государственной субсидии «Ленфильму» придется объявить себя банкротом.

С 2015 года киностудия пытается продавать свою недвижимость для погашения скопившихся долгов.