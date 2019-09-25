"Театральная история" в Театре.Doc

Сценическая версия «Театральной истории» по одноименному роману Артура Соломонова — не что иное, как вдохновенное хулиганство. Это история взаимоотношений человека и театра, взаимоотношений между людьми через призму театральной жизни. Вернее, все современное российское общество предстает в спектакле Искандера Сакаева — миксе драмы, детектива и комедии — как модель современного российского общества. Надо ли говорить, что в последние месяцы и годы театры и театралы порой помимо своей воли обнаруживают себя в самом центре общественных противоречий?..

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А в центре «Театральной истории» — герой-режиссер, которому приходится отбиваться и от требований спонсоров, и от попыток священнослужителя «прибрать к рукам» помещение театра. Но еще в спектакле есть и история любви, и, конечно, история борьбы за собственное достоинство, которую приходится вести независимому художнику.

«Театр.Doc» (Садовническая набережная, 69), 6 октября, 20:00