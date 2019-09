В "Культурный норматив школьника" включили песню Nirvana и фильм Миядзяки

В список рекомендованных для изучения в школе вошли песни «Smells like teen spirit» и «Перемен» групп Nirvana и «Кино».

Методические рекомендации для учащихся 9-11 классов, где приведен полный список произведений, размещены на сайте Минкульта. В него вошли, в частности, песни «Bohemian rhapsody» рок-группы Queen, «All you need is love» The Beatles, «Money» коллектива Pink Floyd и «Dancing queen» ABBA.

В перечень одобренных министерством фильмов, помимо советской классики, включены зарубежные картины, среди которых «Унесенные призраками» Хаяо Миядзяки и «Список Шиндлера» Стивена Спилберга.

Сообщается, что пилотный проект «Культурный норматив школьника» с 1 сентября начали реализовывать в учебных заведениях Татарстана, Коми, Ставропольского края, а также Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областей. Список произведений, рекомендуемых к изучению, распределен по семи направлениям: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф.