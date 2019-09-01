Вступил в силу новый закон о борьбе с театральными спекулянтами

В России вступает в силу закон о борьбе с театральными спекулянтами, предусматривающий новые условия возврата билетов.

Как сообщает «РИА Новости», новый закон запрещает продажу билетов, абонементов и экскурсионных путевок по цене, превышающей указанную в них стоимость. Отмечается, что возможна однократная продажа приобретенного для использования в личных целях билета по цене, не превышающей указанной в нем.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2018 года. В январе его приняли в первом чтении. Ко второму чтению в документе появилось понятие невозвратных билетов и были прописаны различные условия возврата. Так, за десять дней зритель может вернуть полную стоимость, при сдаче билета не позднее пяти дней до мероприятия — половину, в срок от пяти до трех дней — 30%. Если до начала спектакля остается менее 72 часов, организация не обязана возвращать деньги.

В новом законе также указано, что зрители, которые пропустили спектакль или выставку из-за собственной болезни или смерти близкого, могут вернуть полную стоимость билета.

Ранее Sobesednik.ru сообщал, что с 1 сентября Большой театр сократит число бронируемых билетов на 30,3%.