"Другая правда" Александры Марининой

Недавно у писательницы Александры Марининой вышел юбилейный — 50-й — роман «Другая правда», в котором полюбившаяся многим героиня Анастасия Каменская распутывает старое уголовное дело, осужденный по которому до сих пор отбывает наказание в исправительном учреждении.

На творческой встрече Александра Маринина рассказала о подлинности дат и документов, послуживших основой для новой истории, в которой изменены лишь места действия, люди и адреса. Книга повествует о деле 20-летней давности: когда-то давно в московской коммуналке было совершено жестокое убийство родителей и ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной, его задержали, состоялось следствие и суд, приговор — пожизненное заключение. Однако по прошествии 20 лет дело попадает в руки Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. Петр считает, что осужденного подставили, и хочет вывести следователей на чистую воду.

Александра призналась: для нее всегда очень тяжело написать первую фразу в книге, и обычно писательница оттягивает этот момент, сколько может. Но собирать материал, искать консультантов, читать литературу очень любит, ей всегда это интересно. А самый замечательный момент — это, конечно, последняя точка: «Всё — сюжет закончился. Идея прописана. И завтра я могу не думать о том, что мне нужно еще работать».

Из всех своих работ писательница выделила роман «Обратная сила», потому что в него вложено очень много личного, не говоря о моральных силах. Маринина говорит, что благодарна этому роману за погружение в мир суда присяжных в России. Сами судебные заседания, судебные дела и все, что процитировано в «Обратной силе», основано на реальных стенограммах. Писательница подчеркнула также, что по сути ничего за сто лет не изменилось — полиция до сих пор занимается торговлей властными полномочиями и как ничего не делала при Николае Первом, так ничего не делает и сейчас.