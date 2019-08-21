Испуганные Масляковы решили откупиться от суда по КВН

В Москве продолжается суд из-за КВН. История, которая казалась нереальной в силу общего представления о могущественности клана Масляковых, развивается, и более того – по информации «Собеседника», Александр Васильевич, похоже, занервничал и пытается замять конфликт с помощью денег.

22 августа 2019 года Суд по интеллектуальным правам рассмотрит вопрос о прекращении правовой охраны одного из товарных знаков «КВН», который принадлежит Александру Маслякову – старшему с 1997 года. Напомним, отсудить у Масляковых права на КВН пытается ООО «Группа 7», которая в 2017 году получила исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности (КВН) от Марины Топаз, вдовы Сергея Муратова – одного создателей и авторов сценариев КВН. Женщина целиком и полностью разделяет позицию «Группы 7» относительно причастности Александра Васильевича Маслякова к созданию КВН, вернее – отсутствия таковой.

Как стало известно «Собеседнику», на днях Марина Борисовна обратилась с письмом (текст документа имеется в распоряжении редакции) к владельцу «Группы 7» Дмитрию Иванову, в котором сообщила: «Он (Масляков. – Ред.) стал считать собственностью только своей семьи не им придуманное детище и не им придуманное название, давно ставшее брендом. Хотя права на КВН в полном объеме перешли к моему мужу, а после его ухода из жизни по нотариально оформленному завещанию – мне. Масляков же не имеет никакого отношения к созданию КВН, к его истокам и философии, однако превратил КВН в свою собственность».

Марина Топаз напоминает, что Александр Масляков был приглашен в «Клуб веселых и находчивых» ведущим через три года после создания телепроекта, который придумали в 1961 году три автора – Альберт Аксельрод, Сергей Муратов и Михаил Яковлев.

Кстати, недавно Борис Аксельрод, сын покойного Альберта Аксельрода, ранее сторонившийся участия в разбирательствах, позвонил Марине Топаз. Мужчина выступил эдаким посредником между Масляковыми, которые могут потерять права на КВН, и вдовой создателя телепроекта, передавшей права на КВН «Группе 7».

«Борис Аксельрод спросил, можно ли мне позвонит Масляков-сын, поскольку они хотят купить у нас всех наследственные права за деньги гораздо бо́льшие, чем предлагал Иванов, – сообщает Марина Топаз в своем письме. – Видимо, занервничали Масляковы. Спохватились. Но я, как когда-то Борис, не хочу иметь дело с ними и не доверяю им. А права на наследство уже принадлежат Иванову – не собираюсь ни за какие деньги ввязываться в мутную интригу».