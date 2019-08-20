Ирина Мазуркевич рассказала о своем первом заработке

В центре внимания
Алексей Немерюк одних кормит, а других хоронит
Департамент похоронных дел. Штрихи к портрету Алексея Немерюка
Владимир Путин стал Игорем Петровичем Сергеевым-Градским – по данным Росреестра
Современые ревизоры. В Счетной палате сошлись люди Кудрина и Сердюкова

Новости дня

20 августа, вторник

[11:22]Четыре мониторинговые станции в России прервали работу после ЧП у Северодвинска
[11:06]В Совфеде заявили, что испытания Пентагона доказали нарушения ДРСМД со стороны США

19 августа, понедельник

[18:16]С Васильева сняли обвинения по статье о "массовых беспорядках" 27 июля
[18:13]"Справедливая Россия" требует отстранить Шипулина от выборов в Госдуму
[17:50]Сумма комфортного дохода для обслуживания ипотеки выросла с марта на 5,6%
[17:48]Полиция не видит вины таксиста в пермском ДТП с автобусом
[17:46]В Совфеде предложили заменить ежемесячную оплату труда почасовой
[17:45]Семья подростка-убийцы из Ульяновской области была на контроле у органов опеки
[17:44]Володин описал предстоящую работу комиссии о вмешательстве в дела России
[17:42]Убивший свою семью подросток будет похоронен отдельно от родственников
[17:42]Верховный суд признал незаконным "потребительский" штраф за услуги в рамках ОМС
[15:44]Разбираться с вмешательством иностранных государств в дела РФ будут 12 депутатов
[15:39]В Южной Корее развернулась кампания по бойкоту японской продукции
[15:34]Данилу Беглецу смягчили статью по уголовному делу о митингах 27 июля
[15:33]Дело на девушку, которую ударил в живот сотрудник МВД, вернули в полицию
[15:32]Сергей Чемезов высказался за "здравую оппозицию" в свете митингов в Москве
[15:31]Сын Лены Катиной останется с мамой после развода родителей
[13:57]Еще пятеро госпитализированы после отравления маслом в Ульяновской области
[13:56]В аэропорте Внуково не пропустили груз с насекомыми из Великобритании
[13:34]Отец убившего свою семью подростка рассказал о последней встрече с ним
[13:34]Журналисты нашли у начальника ФСО Климентьева дом за полмиллиарда рублей
[13:33]Елена Ямпольская вновь возглавит "Культуру" и займется ребрендингом издания
[12:45]Вместо трассы Москва – Казань предлагают построить дорогу до Владимира
[11:46]Мясо занимает почти 30% всех расходов россиян на еду
[11:44]Производители раскритиковали планы Минприроды по увеличению экосбора
[11:11]На северо-западе Москвы ограбили православный храм
[10:58]Роспотребнадзор изучит здоровье учеников после запрета на гаджеты в школах
[10:52]В Британии с помощью Youtube доказали участие России в боях под Иловайском

18 августа, воскресенье

[16:40]В Ульяновской области подросток убил всю свою семью
[16:08]Под Мурманском мужчина ударил ножом собутыльника и избил его знакомую
[15:43]Омичи пригласили губернатора на митинг за чистый воздух
[15:24]Судебные приставы смогут сообщать гражданам о запрете на выезд из страны по СМС
[14:57]Киев передаст Израилю наркоторговца, сбежавшего при первой экстрадиции
[14:37]При взрыве на афганской свадьбе погибли 63 человека и более 180 ранены
[14:07]29 китайских туристов пострадали в московском ДТП
[13:55]Публицист Борис Стомахин объявил голодовку из-за перевода в ШИЗО
[12:14]Против тренера российской сборной по волейболу открыли дисциплинарное дело
[11:43]Свидетель по делу "Сети" получил политическое убежище в Финляндии
[11:12]Задержан водитель автобуса, столкнувшегося со стеной в Перми

17 августа, суббота

[16:10]Экс-гендиректор "Рустави 2" заявил о создании новой телекомпании


Фото: Агентство «Москва»
Как вернуть в аптеку купленные лекарства
Фото: Global Look Press
C какого возраста можно давать ребенку карманные деньги
Фото: Global Look Press
Как заработать на старых вещах
Фото: Global Look Press
Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Фото: Global Look Press
Курс на осень: полезные советы для желающих укрепить иммунитет
Фото: Global Look Press
Семь советов, которые помогут повысить финансовую грамотность
Фото: Global Look Press
От спецназа до шаманов: самые ожидаемые кинопремьеры нового телесезона
Планы на выходные: куда в Москве отправиться всей семьей в августе
Фото: Global Look Press
Пять советов для борьбы с высоким уровнем холестерина
кадр из фильма "Иди и смотри"
В США назвали советский фильм лучшим кино о Второй мировой войне

Ирина Мазуркевич рассказала о своем первом заработке

Культура и ТВ
08:03, 20 августа 2019
«Толстый кошелек» №14-2019

Ирина Мазуркевич // фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Ирина Мазуркевич // фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

20 августа актриса Ирина Мазуркевич отмечает очередной день рождения.

Известной Ирина Мазуркевич стала в 15 лет, именно в этом возрасте она дебютировала в кино – сыграла гимнастку Таню Малышеву в фильме Виктора Титова «Чудо с косичками». Но, как признается актриса, первые свои деньги она заработала еще в детстве:

– В нашем белорусском городке Мозырь, где я родилась, мы, 12-летние девчонки и мальчишки, собирали пустые бутылки в лодках на берегу реки Припять, – рассказывает Мазуркевич. – Тогда бутылка стоила 12 копеек, и мы могли собрать за раз по 20 штук. Или другой вариант – заготавливали лекарственные растения, которые сушили на чердаке и сдавали в аптеку. На вырученные деньги покупали призы для дворового соревнования по настольному теннису. Это были какие-то игрушки, мячи. Но лично для себя зарабатывали тем, что подготавливали сырье для фабрики народных промыслов – собирали ивовые прутья определенной длины и толщины, очищали, связывали по сто штук и сдавали. На фабрике из них делали корзины, плетеные сувениры. Тысяча прутьев стоила три рубля. Для нас, девчонок, это были огромные деньги.

«Чудо с косичками»

Ирина Мазуркевич училась в театральном училище в городе Горький (ныне –  Нижний Новгород), когда ее случайно увидел знакомый ассистента режиссера картины «Чудо с косичками». Он знал, что на роль героини – прообраз гимнастки Ольги Корбут – ищут молодую актрису, которой придется играть Корбут и в детстве, и постарше. 

– Человек на меня глянул – вроде что-то похожее. Молоденькая, смазливая, белобрысая. Попросил фотографии, отвез своему приятелю-ассистенту. Тот их показал Титову, и Виктор Абросимович сказал: «Это она», – вспоминает Ирина. – Сниматься было интересно. А мне еще за это и платили! Ставка была – 10 рублей за съемочный день, а за месяц я заработала 120 рублей. На эти деньги купила папе костюм, и остальное отдала родителям на покупку нового дивана. Не потому что они не могли себе это позволить, просто мне хотелось таким образом их отблагодарить. Ведь они мне помогали учиться – к моей повышенной стипендии (что-то около 40 рублей) родители присылали два раза в месяц по 15 рублей. Это было роскошью! 

«Для внуков я – волшебница!»

Цитаты

• Весь мой спорт – на сцене или на даче, где надо многое успеть за короткое время. Сегодня многие женщины в возрасте хорошо выглядят, следят за собой. Это раньше 60-летняя считалась старушкой. Сейчас я со всех сторон чувствую внимание мужчин, и довольно настойчивое.

• Почему-то врачи или учителя могут найти в себе силы расстаться со старой работой и искать новую. Чем мы отличаемся от них? Значит, тоже должны приноравливаться жить в новом времени и в новой экономике. 

• Я ни разу не влюблялась в своих ровесников. Даже первая любовь, мой одноклассник, оказался хоть и немного, но все же старше меня. И всегда отношения складывались. Безответной любви не было. Разве что когда речь шла об артистах, которых я в то время видела только на экране. Но сейчас даже имен их не вспомню.

• У меня нет ни одной роли, про которую могла бы сказать: это я, это моя жизнь. Ни одной! Каждый раз – на преодоление. 

•  Внуки меня воспринимают как волшебницу, которая может что-то наколдовать. Они посмотрели когда-то телевизионный спектакль, где я играю маленькую Бабу-Ягу и как раз-таки колдую. Они пытаются сами, но у них почему-то не получается, а у бабушки получается исполнять любые их желания, и почему-то в углу оказывается или в машине именно то, что они хотят. Пока они в это верят.

• Я никогда не ставила семью и профессию на чаши весов. Многие актрисы говорят, что не выходили замуж и не рожали детей исключительно ради карьеры. Я думаю, все это отговорки. Потом спохватываются в 50 лет – ни мужа, ни детей, ни работы. Когда у меня родилась дочь, я не играла свои спектакли всего три месяца. На одну роль ввели новую актрису, другой спектакль просто не шел какое-то время. И все! Никаких проблем! Конечно, потом приходилось таскать ребенка с собой на репетиции, спектакли, гастроли. А что делать?

Поделитесь статьей:
Ирина Мазуркевич // фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Культура и ТВ

Ирина Мазуркевич рассказала о своем первом заработке

Читать далее >

На Серебренникове шапка не горит // фото: Агентство «Москва»

Культура и ТВ

Экспертиза недели: Кирилл Серебренников не растратил, а сэкономил

Читать далее >

Культура и ТВ

ГКЧП и телевидение: кого подставили – и кого выставили

Читать далее >

Политика
Оппозиция устроила Собянину выходной
В Совфеде заявили, что испытания Пентагона доказали нарушения ДРСМД со стороны США
С Васильева сняли обвинения по статье о "массовых беспорядках" 27 июля
"Справедливая Россия" требует отстранить Шипулина от выборов в Госдуму
Общество
Дебаты Богомолова и Пархоменко на "Эхе Москвы" о протестах – в цифрах
В Карелии расстрелянных политзеков "перекрасят" в красноармейцев?
Дело на девушку, которую ударил в живот сотрудник МВД, вернули в полицию
В аэропорте Внуково не пропустили груз с насекомыми из Великобритании
Колумнисты
Avatar

Баканов
Константин

обозреватель

В России теперь всех учат мыслить как Штирлиц. Силовые ведомства обозначили свое превосходство над обществом и пребывают в уверенности, что теперь все должны жить только их интересами

Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Путин охотно участвует в триумфах и надолго исчезает в минуты серьезных кризисов. Именно по его внезапным исчезновениям можно отследить эти кризисы и оценить степень их серьезности

Avatar

Белковский
Станислав

политолог

В истории с моряками, захваченными в Керченском проливе, всё осложняется нежеланием сторон поступиться хотя бы крупицей державной гордости: это может быть сочтено слабостью


Культура и ТВ
ГКЧП и телевидение: кого подставили – и кого выставили
Ирина Мазуркевич рассказала о своем первом заработке
Экспертиза недели: Кирилл Серебренников не растратил, а сэкономил
Елена Ямпольская вновь возглавит "Культуру" и займется ребрендингом издания
Шоу-бизнес
Софии Ротару приписали роман с экс-бойфрендом Татьяны Булановой
Концертный директор Сергей Лавров: Я первый сказал, что Наргиз невменяемая
Ольга Остроумова закрыла Валентина Гафта от друзей
Сын Лены Катиной останется с мамой после развода родителей

Здоровье
Верховный суд признал незаконным "потребительский" штраф за услуги в рамках ОМС
При старческом слабоумии мозг теряет "нейроны бодрствования"
Бессонница повышает риск развития сердечной недостаточности
Онищенко выступил за ограничение продажи чипсов и газировки в офисах
Туризм
С какими ошибками в билете не пустят в поезд?
ФАС предлагает приватизировать "Победу" для развития внутренних направлений
Сайт авиакомпании "Победа" подвергся хакерской атаке в день распродажи
"Победа" разрешила брать в салон самолета ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авто
В Госдуме нацелились на старые автомобили и новые средства передвижения
Вместо трассы Москва – Казань предлагают построить дорогу до Владимира
Минпромторг выступил против запрета на использование старых автомобилей
В Госдуме предложили изменить ПДД с учетом появления гироскутеров
Недвижимость
Нехорошие квартиры: как вернуть заплаченные мошенникам миллионы
Сумма комфортного дохода для обслуживания ипотеки выросла с марта на 5,6%
5-этажный подземный торговый центр появится на месте "ямы на Павелецкой"
Проблемы в транспортной инфраструктуре Москвы влияют на недвижимость
Читайте также
Свежий номер

Фото: Global Look Press
ОМОН тоже протестует. Сотрудники Росгвардии требуют обеспечить их жильем
В ходе обороны резиденции более 50 человек были ранены // фото: Global Look Press
Москва сдала Атамбаева из-за дела чеченского "вора в законе"?
// фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
"Putin Team" Овечкина стала пуховиком
Белозеров повязан квартирной цепью // фото в статье: Global Look Press
Миллиарды – вагонами. Кто и как обогащается на контрактах с РЖД
«Ушли и оставили кучу проблем» // фото: Global Look Press
Амина отравили советские агенты – и спасли советские врачи
Любовь Соболь // стоп-кадр: BBC News - Русская служба / YouTube
Любовь Соболь:
Отступить сейчас – значит проиграть навсегда
Юлия Ауг // фото: Андрей Струнин
Юлия Ауг:
Надо знать, кто бьет нас на мирных акциях
9 января 2018 года Титиева задержали за «хранение наркотиков»
Оюб Титиев:
Пока будет Путин – будет Кадыров
Елена Вавилова
Агент разведки Елена Вавилова:
Нас обменяли на Скрипаля и еще трех изменников
Елизавета Олескина
Елизавета Олескина:
Старики имеют право на полноценную жизнь


Министр науки и высшего образования Михаил Котюков // фото: Kremlin Pool / Global Look Press
ИноСтранный приказ. Шпионов в России не будет – будет ли наука?
На Серебренникове шапка не горит // фото: Агентство «Москва»
Экспертиза недели: Кирилл Серебренников не растратил, а сэкономил
Фото: Межрегиональный интернет-журнал «7х7».ru
В Карелии расстрелянных политзеков "перекрасят" в красноармейцев?
Эдгард Запашный // фото: Global Look Press
Эдгард Запашный простил мертвого Доренко за "подонка"
Фото: Global Look Press
Форменное безобразие. Биатлонисты и СБР поссорились из-за спонсоров

Отчаянная градохозяйка. Как руководит Усть-Илимском 28-летняя Анна Щекина
// фото: Steam / OMON Simulator / Ukrainian Bears / UN
Любителям компьютерных игр дадут возможность почувствовать себя омоновцем
Фото в статье: Анна Нова (Златоуст)
Пенсионерка из Златоуста заменила собой дворников, маляров и соцработников
Фото: Дмитрий Этманов
Современный спорт стал жертвой черного пиара в Пермском крае
Фото: «Настоящее время»
Сельское ТВ из Псковской области намерено уйти в Интернет после закрытия