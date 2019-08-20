Ирина Мазуркевич рассказала о своем первом заработке

20 августа актриса Ирина Мазуркевич отмечает очередной день рождения.

Известной Ирина Мазуркевич стала в 15 лет, именно в этом возрасте она дебютировала в кино – сыграла гимнастку Таню Малышеву в фильме Виктора Титова «Чудо с косичками». Но, как признается актриса, первые свои деньги она заработала еще в детстве:

– В нашем белорусском городке Мозырь, где я родилась, мы, 12-летние девчонки и мальчишки, собирали пустые бутылки в лодках на берегу реки Припять, – рассказывает Мазуркевич. – Тогда бутылка стоила 12 копеек, и мы могли собрать за раз по 20 штук. Или другой вариант – заготавливали лекарственные растения, которые сушили на чердаке и сдавали в аптеку. На вырученные деньги покупали призы для дворового соревнования по настольному теннису. Это были какие-то игрушки, мячи. Но лично для себя зарабатывали тем, что подготавливали сырье для фабрики народных промыслов – собирали ивовые прутья определенной длины и толщины, очищали, связывали по сто штук и сдавали. На фабрике из них делали корзины, плетеные сувениры. Тысяча прутьев стоила три рубля. Для нас, девчонок, это были огромные деньги.

«Чудо с косичками»

Ирина Мазуркевич училась в театральном училище в городе Горький (ныне – Нижний Новгород), когда ее случайно увидел знакомый ассистента режиссера картины «Чудо с косичками». Он знал, что на роль героини – прообраз гимнастки Ольги Корбут – ищут молодую актрису, которой придется играть Корбут и в детстве, и постарше.

– Человек на меня глянул – вроде что-то похожее. Молоденькая, смазливая, белобрысая. Попросил фотографии, отвез своему приятелю-ассистенту. Тот их показал Титову, и Виктор Абросимович сказал: «Это она», – вспоминает Ирина. – Сниматься было интересно. А мне еще за это и платили! Ставка была – 10 рублей за съемочный день, а за месяц я заработала 120 рублей. На эти деньги купила папе костюм, и остальное отдала родителям на покупку нового дивана. Не потому что они не могли себе это позволить, просто мне хотелось таким образом их отблагодарить. Ведь они мне помогали учиться – к моей повышенной стипендии (что-то около 40 рублей) родители присылали два раза в месяц по 15 рублей. Это было роскошью!

«Для внуков я – волшебница!»

Цитаты

• Весь мой спорт – на сцене или на даче, где надо многое успеть за короткое время. Сегодня многие женщины в возрасте хорошо выглядят, следят за собой. Это раньше 60-летняя считалась старушкой. Сейчас я со всех сторон чувствую внимание мужчин, и довольно настойчивое.

• Почему-то врачи или учителя могут найти в себе силы расстаться со старой работой и искать новую. Чем мы отличаемся от них? Значит, тоже должны приноравливаться жить в новом времени и в новой экономике.

• Я ни разу не влюблялась в своих ровесников. Даже первая любовь, мой одноклассник, оказался хоть и немного, но все же старше меня. И всегда отношения складывались. Безответной любви не было. Разве что когда речь шла об артистах, которых я в то время видела только на экране. Но сейчас даже имен их не вспомню.

• У меня нет ни одной роли, про которую могла бы сказать: это я, это моя жизнь. Ни одной! Каждый раз – на преодоление.

• Внуки меня воспринимают как волшебницу, которая может что-то наколдовать. Они посмотрели когда-то телевизионный спектакль, где я играю маленькую Бабу-Ягу и как раз-таки колдую. Они пытаются сами, но у них почему-то не получается, а у бабушки получается исполнять любые их желания, и почему-то в углу оказывается или в машине именно то, что они хотят. Пока они в это верят.

• Я никогда не ставила семью и профессию на чаши весов. Многие актрисы говорят, что не выходили замуж и не рожали детей исключительно ради карьеры. Я думаю, все это отговорки. Потом спохватываются в 50 лет – ни мужа, ни детей, ни работы. Когда у меня родилась дочь, я не играла свои спектакли всего три месяца. На одну роль ввели новую актрису, другой спектакль просто не шел какое-то время. И все! Никаких проблем! Конечно, потом приходилось таскать ребенка с собой на репетиции, спектакли, гастроли. А что делать?