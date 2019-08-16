В Швейцарии найдены ранее неизвестные иллюстрации Экзюпери к "Маленькому принцу"

Эксперты считают найденные иллюстрации первоначальным вариантом картинок к сказке «Маленький принц» Экзюпери.

Папка с иллюстрациями всё это время хранилась у коллекционера и бизнесмена Брюно Стефанини, который скончался в 2018 году. Считается, что иллюстрации к сказке были приобретены им на торгах в Швейцарии. На найденных иллюстрациях запечатлены одни из наиболее запоминающихся эпизодов сказки — Маленький принц с Лисом и «удав, который проглотил слона».

Фонд Брюно Стефанини планирует сообщить об иллюстрациях в Morgan Library в Нью-Йорке, где сейчас находятся остальные рисунки, уже напечатанные в сказке.

Ранее в 2018 году уже был найден один из рисунков Антуана де Сент-Экзюпери, на котором Маленький принц сидит за столом. Иллюстрация прилагалась к письму 1942 года, а продана с аукциона была за 289 тысяч фунтов.