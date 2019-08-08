Практически каждый второй россиянин не читает книги, показал опрос

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что каждый второй россиянин — 53% — читает книги.

В среднем за последние три месяца каждый из читающих прочёл пять книг. Больше всего читают люди старше 60 лет — семь книг за три месяца — и люди, не пользующиеся интернетом — девять книг.

По сравнению с данными 2014 года доля читающего населения выросла на 8 процентов (с 45%). Чаще всего книги читают респонденты с высшим образованием (68%), молодежь 18–24 лет (83%) и 25–34 лет (61%). Также опрос показал, что 59% опрошенных женщин читают книги.

Среди россиян наиболее популярны книги по истории, биографии и исторические романы — 30% опрошенных выбрали книги этого жанра. Книги для детей и учебная, научная, профессиональная литература также популярны (28%). 20% выбрали русскую и зарубежную классическую литературу.

При этом обычно респонденты рекомендуют прочитать русских классиков — Александра Пушкина (9%), Льва Толстого (6%) и Фёдора Достоевского (5%). 35% респондентов не смогли бы порекомендовать конкретного автора.

73% опрошенных назвали книгу хорошим подарком. При этом 88% покупали книги хоть раз, 50% — не более года назад. В среднем респонденты покупают по восемь книг, но чаще всего не более трёх.

Опрос был проведен 6 августа с помощью телефонного интервью. В опросе принимали участие россияне старше 18 лет, были опрошены 1600 человек.