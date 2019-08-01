Блестящие эпохи в истории Китая в красочных томах

Серия книг о китайской цивилизации, ставшая бестселлером, знакомит российского читателя с историей Поднебесной.

К 70-летию установления российско-китайских дипломатических отношений первое в России издательство китайской литературы представило три новые книги научно-популярной серии «Блестящие эпохи в истории Китая»: «Роскошь двух столиц» (о соперничестве столиц южной и северной Сун и развитии торговли (X-XIII века)), «Славное имя великой столицы» (об объединении Китая под властью монголов и соседстве различных народностей (XIII-XIV века)), «От Канси до Цяньлуна: эпоха процветания» (о трех выдающихся императорах Цин: отце, сыне и внуке (XVII-XVIII века)).

События, описанные в книге «Роскошь двух столиц», иллюстрируют начало правления династии Южной Сун, сменившей Северную. Повествование переносит нас в Х-XIII века, воссоздавая колорит древней цивилизации при помощи чайных, рынков, портов, людных площадей. Именно то время в истории Китая было ознаменовано периодом экономического подъема и расцвета культуры.

В книге «Славное имя великой столицы» описаны исторические события XIII века, когда на китайскую землю пришли кочевники из Монголии. Это вторжение стало для Поднебесной судьбоносным, ведь именно выходец из Монголии, Хан Хубилай, объединил Китай, способствовал становлению Китая как центра мировой торговли и уникальной восточной культуры и восстановил разрушенный город Даду (ныне Пекин), провозгласив его столицей.

История о «золотом веке Цин» в летописи Китая легла в основу третьей книги — «От Канси до Цяньлуна: эпоха процветания». В этой книге рассказывается о периоде правления императоров Канси, Юнчжэна и Цяньлуна, которые стремились устранить ошибки династии Мин, защитить государство от неприятелей, расширив его границы, претворить в жизнь новые реформы. Более чем 300-летняя история их правления дает множество поводов и для гордости, и для сожаления.

Первые три тома серии вышли в свет в 2018 году. Весьма символично, что оставшиеся книги серии издатель планирует выпустить до конца 2019 года, когда наши страны отмечают юбилей дружбы и взаимодоверия на самом высоком уровне. Для того, чтобы российским читателям было удобнее пользоваться книгами, редакторы снабдили каждое издание информативными картами, схемами, таблицами, яркими иллюстрациями, а также вынесли на поля выдержки из архивных документов и дополнительную информацию.