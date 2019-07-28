Живописец Грайр Григорян умер на 80-м году жизни

В Армении в возрасте 79 лет скончался живописец Грайр Григорян.

Об этом «Интерфаксу» рассказали в Союзе художников Армении. Причина смерти не называется. Панихида по живописцу пройдет 28 июля, похороны — 29 июля.

Григорян закончил училище художественного искусства имени Терлемезяна, учился в Академии художественного искусства в Риге, Институте художественного искусства в Вильнюсе, театрально-художественном институте в Ереване. Живописец был удостоен Золотой медали им. Фритьофа Нансена.

Его работы выставлялись в Армении, России, а также в Голландии, Египте, Голландии и во Франции. До последних дней он преподавал в училище имени Терлемезяна.