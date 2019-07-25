Старейший актер Малого театра умер на 92-м году жизни

В четверг, 25 июля, скончался один из старейших актеров Малого театра, народный артист России Анатолий Торопов.

Об этом сказано на сайте театре. Торопову был 91 год, причина смерти не уточняется.

«Малый театр скорбит и приносит самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Михайловича», — заявили в театре.

Торопов был принял в труппу Малого театра в 1952 году после окончания училища имени Щепкина. Он играл в таких пьесах, как «Доходное место», «Волки и овцы», «Лес», «На всякого мудреца довольно простоты» и других.