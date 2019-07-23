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"Нашествие" дождалось дембеля

Культура и ТВ
06:05, 23 июля 2019
«Собеседник» №27-2019; «Жёлтая газета. Зажигай!» №28-2019

Фото в статье: Александр Хазов
Фото в статье: Александр Хазов

20 лет – особенный возраст. Раньше в эти годы молодой мужчина возвращался из армии, убирал форму в дальний ящик и шел к старым друзьям. Примерно то же произошло и с главным рок-фестивалем. На свое двадцатилетие «Нашествие» прекратило сотрудничество с Минобороны и пригласило выступить рок-ветеранов, которые отказывались петь о свободе на фоне гаубиц и пусковых установок.

Юность в сапогах

Новый рекорд посещаемости подстегнула не только реклама, но и афиша. «ДДТ», «Несчастный случай», Борис Гребенщиков с «Аквариумом», для которых «есть только два пути: Джа Растафара или война», а также еще более 140 коллективов. И ни одного отказника, как в прошлые годы.

– Вон видишь палаточный городок, в том году было в четыре раза меньше, – рассказывает знающий человек.

Он не может посчитать, сколько раз был на «Нашествии», но радуется, когда я соглашаюсь попробовать его коньяк. Ничего безалкогольного у него нет: «Только на запивку, но ее меньше алкоголя, надо беречь».

Фанатов-ветеранов много – у кого-то нашивки с годами, начиная с 2004-го, прилажены к джинсовке, как шевроны. Такие персонажи помнят времена, когда гости фестиваля изнывали от жажды под зноем или, напротив, купались в грязи. Опыт подсказывает им приезжать сразу в резиновых сапогах, не обращая внимания на прогноз погоды.

В этот раз организаторы нацелились на цифру 220 тысяч гостей, но наплыв быстро вышел из-под контроля. Уже в четверг – в первый, по сути  тестовый день фестиваля – к полю потянулись пробки.

– Ехали из Питера 8 часов и 6 часов – последний километр до поля, – рассказал один из посетителей.

Сукачев борозды не испортит

Скляр пошел ва-банк

Партнером на этот раз стал «Роскосмос». На поле Большого Завидово впервые за 6 лет не заехали танки. Вместо этого на сцене наладили прямую видео-связь с МКС и космодромом Байконур.

– Искали на 20-летие фестиваля необычного партнера, он пришел, и мы этому очень рады, – рассказал медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

Шаг в сторону от милитаризма встретили на ура даже те музыканты, которых военная техника не смущала.

– Главное впечатление – от общения с космонавтами, – рассказал лидер «7Б» Иван Демьян.

– Мне, как человеку романтического свойства, все-таки ближе космос, чем армия, – поделился с «Собеседником» солист «Ва-банка» Александр Ф. Скляр, самой знаменитой песней которого за последние годы стал хит «Я забиваю сваю». На «Нашествии» он петь его не стал:

– Наконец-то у меня появился повод об этом рассказать, – обрадовался Александр вопросу о песне про Крымский мост. – Телезрители ведь тогда не поняли главный ее прикол, а руководство канала это не объяснило. Ее сочинил человек, который сам работал на этом мосту на протяжении всего строительства. Он не профессиональный поэт и композитор, но он написал от всей души. Поэтому мы решили ее спеть.

Но больше всего Александр оживился, когда речь зашла о российской экономике:

– С одной стороны, что-то делается, с другой стороны, очень много чего просирается и проворовывается. Беда и боль наша – это чудовищная коррупция. Эта проблема очевидна тем, кто стоит у руля, но пока, как мне кажется, успехи на этом фронте незначительны. Воры должны быть наказаны независимо от ранга.

БГ сослался на Путина

Борис Гребенщиков, приехавший на фестиваль впервые за пять лет, говорить на эти темы не стал. По крайней мере, в прозе:

– Все, что мы хотим сказать, стараемся говорить через песни.

Это правда. На сцене он переделал один из текстов, передав «привет» президенту и его знаменитой фразе о ядерном ударе: «...Я не хочу быть трупом в вашей войне, не хочу стоять в одном строю, идите к Богу в рай, а я еще спою».

– Космос – это звучит гораздо более мирно. Мы ездим сюда с 2000 года, мечтаю о том времени, когда организаторы будут настолько сильны, что им не нужно будет обязательного крышевания со стороны Министерства культуры или еще какой-то организации, чтобы что-то сделать. Но это, видимо, только в прекрасной России будущего. А пока, если кто-то хочет делать большое мероприятие, необходимо заручиться серьезной поддержкой, – рассказал лидер команды «Наив» Александр Иванов, спевший про «академика и лауреата Рамзана Кадырова».

БГ пять лет ждали на фестивале

Шевчук устал от «Осени»

«Нашествие» взрослеет вместе со своей аудиторией. Сейчас это уже не только три сцены с музыкантами, но и полевые лектории, библиотека и кинотеатры. Музыканты, которые еще недавно казались молодыми и дерзкими, называют треки «песенными номерами» и уже почти не меняют репертуар год от года.

Юрий Шевчук, который был хедлайнером одного из дней, поступил иначе:

– Хотите новых песен?

– Не-е-ет, – дружно ответило поле.

Но вопрос был риторическим. Из всего часового сета «ДДТ» не исполнила ни одной широко известной композиции, завалив слушателей новинками. Те, кто уже приготовился отрываться под «Осень», начали подмерзать и полезли за теплыми вещами. Уже через час специальное мобильное приложение «Нашествие» заполнили ругательные комменты: «Хотели «ДДТ», а получили лажу», «Зачем он только приезжал».

– Ну как, неплохо мы выступили? – спрашивал потом Шевчук за сценой, посмеиваясь. – Надо как-то развиваться, иначе скучно жить. Меньше всего хочется превратиться из музыканта в артиста, который исполняет только проверенные вещи.

Так получилось, что самыми прогрессивными на фестивале оказались «старики». Остальным пока еще служить и служить.

От «ДДТ» хотели старых песен, а Шевчук выдал новые

Лагутенко взял в напарники декоратора печей

В июне этого года проходил конкурс «Голос согласия». С двумя его победителями фронтмен группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко решил вместе выступить на сцене фестиваля «Нашествие». Один из них – москвич Дмитрий Четвертков, который вообще-то работает декоратором, а в свободное время увлекается игрой на баяне и гитаре. 

– Я декорировал печной комплекс у друзей. И тут они вдруг предложили принять участие в конкурсе, – рассказывает Дмитрий. – Я хотел сыграть на гитаре, но подруга убедила выбрать баян. Полчаса репетиций – в итоге записали видео на скорую руку. Спел на стройке прямо в рабочей одежде.

Как говорится, неожиданно свезло: со стройки человек угодил прямо на большую сцену.

* * *

Материалы вышли в изданиях «Собеседник» №27-2019 и «Жёлтая газета. Зажигай!» №28-2019.

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Фото в статье: Александр Хазов

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