Александр Ф. Скляр: Наша беда – это чудовищная коррупция

По ходу юбилейного фестиваля «Нашествие», которому в этом году исполняется 20 лет, лидер группы «Ва-банкъ» Александр Ф. Скляр неожиданно высказался на тему политики в стране. Вопрос о российской экономике спровоцировал его на эмоции:

— С одной стороны, что-то делается. И делается хорошо, мощно. С другой стороны, очень много чего просирается. А самое главное — очень много проворовываются. Мне кажется, беда и боль наша — это какая-то невероятная и чудовищная коррупция. Как с ней бороться, я не знаю. Я знаю, что эта проблема не только мне очевидна, но и тем, кто стоит у руля. Но пока успехи на этом фронте крайне незначительны. От этого в значительной степени зависеть будет экономика. Воры должны быть не только наказываемы независимо от ранга — должна быть произведена полная конфискация имущества. Это мое мнение, и я очень рад, что оно совпадает с мнением Бастрыкина (главы Следственного комитета — прим. ред.). Он уже пару раз озвучивал это, но почему-то его не слышат. Они должны бояться, что в случае чего не только ты останешься без штанов — останется вся твоя семья. А за крупное воровство, за воровство в особо крупных размерах я бы, конечно, ввел смертную казнь.

Кроме того, Скляр высказался и по теме резонансной песни про Крымский мост «Я забиваю сваю»:

— Я очень рад, что появилась возможность об этом рассказать. Дело в том, что телезрители не поняли главный прикол этой песни, а руководство канала это не объяснило. Ее ведь сочинил человек, который сам работал на этом мосту на протяжении всего строительства. Он, естественно, не профессиональный поэт и композитор, но он написал ее от всей души. Зная все недостатки этой песни, но понимая душевность этого настроя, мы ее спели. Единственное, что сделали неправильно — надо было автора на эту сцену пригласить, было бы совершенно другое дело.