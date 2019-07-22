"Прозрачный" храм на Верейской улице может привлечь молодежь в церковь

Православный храм со стеклянной стеной появится на западе Москвы — в долине реки Сетунь, на Верейской улице. По замыслу заказчика (РПЦ) и исполнителя «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.», это будет современное сооружение, лаконично-минималистское. Ее особенностью станет стеклянная восточная стена, к которой примыкает алтарь, и купольный крест из триплекса (многослойное ударопрочное стекло) с подсветкой.

Мы спросили Николая Ивановича Шумакова, президента Союза московских архитекторов, что он думает о будущем сооружении:

— Не надо думать, что это какая-то новость. Традиция раскрытия той или иной стены в архитектуре присутствует. В скандинавских странах достаточно много таких сооружений. У нас на Поклонной горе храм — там, правда, не восточная, а западная стена по замыслу и проекту Зураба Церетели сделана в форме витража. Есть разные виды витража, он может быть художественный, может быть просто стекло, как вот в этом проекте на Сетуни. Так или иначе это не совсем новый приём в культовых сооружениях, но он интересный и имеет право на жизнь. Тем более что традиции, который сложились давным-давно, должны, конечно, претерпевать какие-то изменения, для того, чтобы в церковь пришла молодёжь. Так что это интересный пример, и церковь должна всячески поддерживать такие начинания — пусть хотя бы архитектура привлечёт молодёжь в церковь. При этом новшестве традиции постройки церкви достаточно четко соблюдены: портальный вход, апсиды, какой-никакой алтарь и иконостас — все есть. То есть никаких разногласий с церковью я не вижу, — говорит Николай Шумаков.