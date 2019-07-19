Современная церковь со стеклянной стеной появится в долине реки Сетунь в ЗАО

В Москомархитектуры объявили о создании храма священномученика Игнатия Богоносца в современном стиле на западе Москвы.

Как передает «Интерфакс», инициатором и заказчиком необычного проекта выступил настоятель храма иеромонах Иона. Архитекторами станут Саид Джабраилов из бюро «Архитекторы А.Р.Е.А.Л.» и Валерий Лизунов с Анжелой Моисеевой из бюро Archpoint.

Отмечается, что церковь в современном стиле будет построена в долине реки Сетунь на западе Москвы. Уникальной особенностью будущего храма священномученика Игнатия Богоносца станет стеклянная восточная стена с алтарем, через которую прихожане смогут видеть пейзаж.

При этом в основу конструкции церкви ляжет традицонная крестово-купольная система.