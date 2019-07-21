Повторный показ новых "Мстителей" позволил ленте стать самой кассовой в истории

Фильм «Мстители: Финал» занял первое место по сборам в истории, обогнав картину Джеймса Кэмерона «Аватар».

Как передает издание Variety, такого результата последней картине о команде супергероев удалось добиться с помощью повторного выхода на экраны с бонусными сценами, которых не было в первом показе.

Отмечается, что в течение десяти лет первенство по сборам удерживал фильм Джеймса Кэмерона «Аватар»: в 2009 году он заработал почти 2,79 миллиарда долларов по всему миру. При этом лента Кэмерона также выпускалась на экраны повторно.

К настоящему моменту «Мстители: Финал» обогнали «Аватар» по данному критерию, однако показ фильма в кинотеатрах все еще продолжается.

«Мои поздравления киностудии Marvel и компании Disney. Хочу поблагодарить фанатов со всего мира, которые возвели "Мстители: Финал" на эту историческую вершину. Конечно же, нужно отметить, что "Аватар" Кэмерона остается огромнейшим достижением киноиндустрии и успехи обоих этих фильмов показывают, как кино объединяет людей. У талантливых создателей этих лент в запасе есть еще много нового, что они хотели бы вам показать, так что мы с нетерпением смотрим в будущее киновселенных Marvel и "Аватара"!» — говорится в заявлении сопредседателя Disney Алана Хорна.