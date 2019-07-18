Фильм о жизни и творчестве Лучано Паваротти снят под руководством Рона Ховарда — одного из величайших режиссеров современности, обладателя двух премий «Оскар» , снявшего такие известные фильмы, как «Игры разума», «Аполлон-13», «Родители» и «Всплеск».

В фильме можно увидеть редкие кадры, которые Ховард и его команда скурпулезно собирали по разным уголкам света. Помимо этого, режиссер и помощники включили в произведение 53 интервью, взятых в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монреале, Лондоне, Модене и Вероне. Их собеседниками были не только жены, члены семьи, ученики и коллеги великого маэстро из мира оперы и рок-музыки, но также менеджеры, промоутеры и маркетологи, которые помогали Лучано выстроить траекторию его феноменальной карьеры.

Главным откровением для кинематографистов стали частные материалы Паваротти, снимаемые членами его семьи, которые никогда прежде не были обнародованы. Эти ценные видеозаписи открывают Паваротти совершенно с другой стороны — обычным скромным парнем, провинциальным мальчишкой, который стремился вести обычную жизнь даже в дороге.

Лучано Паваротти — сын обычного пекаря, любившего петь, — никогда не забывал о своем скромном происхождении. Ведь именно уроки его отца и записи Энрико Карузо вдохновляли его заниматься оперой.

В 1970 году Паваротти стал звездой международного масштаба. В то время как опера теряла свое влияние, популярность Лучано продолжала расти. Он давал умопомрачительные концерты на крупнейших мировых площадках и очаровывал аудиторию своим искрометным юмором, обезоруживающей улыбкой и кулинарными навыками.

В 1990 году новую славу Паваротти принесло исполнение арии «Nessun Dorma» из оперы «Турандот», где артист пел на одной сцене с Пласидо Доминго и Хосе Карерасом. Три тенора стали феноменально успешной «супергруппой» 90-х и стирали границы между оперой и популярной культурой.

В 1991 году, после встречи Паваротти с принцессой Дианой на его концерте в Гайд-парке, дела пошли в гору. В тот день шел сильный дождь, и зонты вряд ли могли бы спасти промокшую до нитки публику. Паваротти попросил всех опустить зонты и наслаждаться концертом — и первая его поддержала принцесса Диана, и публика тут же последовала ее примеру. Паваротти и принцессу связывали по-настоящему добрые и дружеские отношения: певец искренне восхищался ею, и в этом не было и толики лести.

В 1992 году Паваротти провел серию концертов «Паваротти и его друзья», где познакомился с ирландцем Боно из группы U2. Концерты были настолько успешны, что проводились на протяжении десятилетия. Собранные средства шли на благотворительность, в помощь боснийским детям и жертвам военных конфликтов. В фильме Боно рассказывает, как Паваротти позвонил ему домой в Дублин, ввел в заблуждение домоправительницу, которая дала трубку Боно, а затем уговорил певца написать песню для концерта. Боно вспоминает Паваротти как об одного из «величайших армрестлеров на эмоциональном поприще», не скрывая теплых чувств к «королю высоких "до"». Он написал для него песню «Miss Sarajevo», которая сделала певца еще более знаменитым.

Лучано открывал миру своре сердце, согревая весь мир своим теплом и своей улыбкой. Он неустанно занимался благотворительными делами — и в 1998 году получил статус Посланца мира ООН, а в 2001-м Управление Верховного Комиссара ООН по делам беженцев отметило тенора премией Нансена за беспрецедентные усилия по сбору средств нуждающимся.

Фильм неслучайно представлен в формате трехактовой оперы — в конце концов, каким еще мог быть фильм о жизни Паваротти? Эта концепция стала определяющей в последующей работе: Рон Ховард видел картину драмой, в которой захватывающие концертные выступления чередуются с жизнью обычного человека.

С 25 июля