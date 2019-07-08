Владимир Познер о награде "ТЭФИ": Я буду уже не просить, а требовать не вручать "Орфея"

Владимир Познер выразил намерение добиваться исполнения обещания, данного Эрнсту Неизвестному по поводу «Орфея».

Тележурналист объявил о своём выходе из состава жюри премии «ТЭФИ». А кроме того, Владимир Познер призывает запретить Комитету индустриальных телевизионных премий (то есть, собственно, нынешнему организатору «ТЭФИ») использовать в награждении статуэтку «Орфей» авторства Эрнста Неизвестного.

Напомним, что Владимир Познер — член Академии российского телевидения (а также ее основатель и экс-президент), которая и учредила много лет назад национальную премию «ТЭФИ». Собственно говоря, эта премия — целиком и полностью инициатива Познера. Как и использование «Орфея» в качестве награды. Эрнст Неизвестный доверил статуэтку Телеакадемии под личное обещание Владимира Познера в том, что «Орфей» перестанут вручать лауреатам, если конкурс «утратит демократические принципы, которые изначально легли в его основу».

С 2014 года Телеакадемия передала функции организатора «ТЭФИ» вышеозначенному Комитету, которым руководит Михаил Швыдкой. Владимир Познер не раз за последние годы высказывал критику в адрес присуждения призов «ТЭФИ». Он считает, что заложенных им демократических принципов уже нет и в помине. И насчёт запрета на статуэтку Орфея для нынешней «ТЭФИ» он высказывался ещё в прошлом году.

Sobesednik.ru спросил у тележурналиста, что в этом деле изменилось сейчас.

— Комитет пользуется статуэткой Орфея с разрешения Академии российского телевидения, — объясняет Познер. — На этот счёт есть соглашение. Поэтому здесь ничего такого, что ли, противозаконного нет. Другое дело, что действительно была такая договоренность с Эрнстом Неизвестным относительно демократического характера определения победителей и что если это изменится, то его статуэтка не будет использоваться. Он взял с меня такое обещание.

Поскольку уже нет вообще никаких сомнений в том, что теперь в механизме выбора победителей «ТЭФИ» демократического крайне мало, то я попросил рассмотреть вопрос о том, чтобы Академия вернула себе статуэтку. Пускай Комитет выдумывает свою награду, — говорит Владимир Познер. — Ровно год назад я не говорил, что не буду принимать участия в этом конкурсе. И я не сказал, что я не буду работать в жюри. Теперь говорю. И если прошлом году мое высказывание по поводу возвращения статуэтки Неизвестного Академии носило характер предложения, [то] в этом году я уже не предлагаю, а прошу этим заняться, и я буду этого добиваться. То есть я как рядовой член Академии буду обращаться к ее президенту (это Александр Акопов — прим. ред.), к генеральному директору — и буду уже не просить, а требовать, чтобы обещание, которое было дано Эрнсту Неизвестному и которое отражено в подписанном с ним договоре, было исполнено.