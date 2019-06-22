Серж Танкян призвал проявить снисхождение к сестрам Хачатурян

Лидер рок-группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца.

В своем посте в Facebook Танкян назвал произошедшее с сестрами Хачатурян «провалом системы по отношению к жертвам бытового насилия».

«Это сложный случай с несколькими жертвами, помимо умершего. Это пример того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия и судебного преследования могут привести к ответному насилию. Суды должны проявить снисхождение к этим девушкам», — подчеркнул музыкант.

Напомним, расследование уголовного дела в отношении сестер Хачатурян завершилось.