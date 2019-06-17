Фильм о лихих девяностых "Бык" завоевал Гран-при "Кинотавра"

В Зимнем театре в Сочи прошла церемония закрытия 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр».

Как передает «Коммерсант», Гран-при «Кинотавра» присудили картине «Бык» Бориса Акопова, которая рассказывает о лихих девяностых, отразившаяся в судьбах провинциальных ребят, занимающихся мелким криминалом. Кроме того, приза удостоился и оператор фильма Глеб Филатов.

Награду фестиваля за лучшую режиссуру получил Александр Лунгин с лентой «Большая поэзия», а исполнитель главной роли в фильме Александр Кузнецов был награжден статуэткой за лучшую мужскую роль.

Лучшим дебютом, по мнению жюри, стала феминистская комедия о супружеской жизни «Давай разведемся» Анны Пармас.

Приз за лучшую женскую роль получила Виктория Толстоганова за работу в фильме «Выше неба».