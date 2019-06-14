Малышеву и Первый канал призвали извиниться за "детей-кретинов"

Детский омбудсмен по Москве Евгений Бунимович призвал Елену Малышеву и Первый канал извиниться за «детей-кретинов».

Об этом Бунимович рассказал «Интерфаксу» в пятницу, 14 июня. Ранее в эфир «Первого» вышла передача «Жить здорово», темой которой, как было сказано в заставке, стала: «Мой ребенок — идиот». В передаче Елена Малышева говорила о «детях-кретинах», пояснив, что «кретин» — медицинский термин, определяющий «степень умственной отсталости».

Бунимович подчеркнул, что переводить конфликт в правовое поле не стоит, однако телеведущая и канал должны извиниться за формулировку. «Думаю, естественным и нормальным было бы принести извинения, и ведущий может найти достойные слова в этой ситуации, и Первый канал, который несет ответственность за выходящие на нем передачи», — сказал омбудсмен.

Он добавил, что такие названия диагнозов «во-первых, пора менять, во-вторых, уж точно не использовать эти определения на телевидении, поскольку очевидно, что слушает программу не специальная медицинская аудитория, а широкая, и это абсолютно недопустимо». Бунимович подчеркнул, что приглашенный человек в студии может использовать подобные слова, но ведущие «уж точно не должны это делать».