Премия МУЗ-ТВ 2019: верблюды не помогли Бузовой обскакать Гагарину

Премия МУЗ-ТВ в этом году не обошлась без скандала. На сей раз отличилась Ольга Бузова: главный хитмейкер последних лет неожиданно для многих осталась без награды. Такого Ольга явно не ожидала.

Ольга Бузова

На красной дорожке знаменитости устроили настоящую битву нарядов. Сергей Лазарев пришел в белом костюме. Перед началом действа у певца случился казус: на пиджаке оторвалась пуговица. В результате Лазареву в срочном порядке пришлось искать иголку с ниткой.

У Сергея Лазарева оторвалась пуговица

– На самом деле я и сам могу пришить пуговицу! – заявил Лазарев. – В этом ничего такого нет.

На сцене Лазарев так и не выступил – он планировал показать номер с Евровидения. Но не получилось: установить декорации местные мастера так и не смогли. За кулисами у певца спрашивали о личной жизни. Мол, когда же он наконец представит свою девушку. Но на этот вопрос певец рассуждать категорически не захотел.

Макс Барских с костюмом решил не заморачиваться – певец надел на голое тело пиджак. Под ним просматривалась татуировка на всю грудь.

– Она настоящая! – заявил певец.

Но всех переплюнула Ольга Бузова. Она въехала на церемонию на верблюдах. Зрители ахнули: настоящая царица. Несмотря на то, что Ольга была представлена всего в одной номинации – «Лучшее видео», – все были уверены: без награды она не останется. В зале фанаты Бузовой устроили настоящее шоу: они без конца выкрикивали имя своей любимицы.

Таким вниманием Ольга была явно польщена. Она несколько раз была вынуждена вставать со своего места и победоносно вскидывать руки вверх. Однако, несмотря на столь теплый прием, в своей номинации Бузова осталась без награды. Приз за лучшее видео получила Полина Гагарина. В тот момент, когда Полина получала награду, в зале кричали «Бузова, Бузова!». Поэтому за кулисами у Гагариной все спрашивали о том, каково было забирать тарелку, слыша имя своей главной конкурентки.

Полина Гагарина с мужем Дмитрием Исхаковым везде вместе

– Что за вопрос? – Гагариной совершенно не хотелось говорить о случившемся инциденте. – Это плохая метафора. Давайте поговорим о ком-нибудь другом, не об Ольге Бузовой.

Сама Ольга хоть и расстроилась, но вида не подала, заявив, что главные награды ее ждут впереди.

Абсолютным рекордсменом по числу побед стал Филипп Киркоров – он получил сразу три тарелки. Одну из них за дуэт с Егором Кридом «Цвет настроения черный».

Кстати, на премии Крид впервые появился после окончания сотрудничества с Тимати. На церемонии его сопровождала семья: родители и родная сестра. Столкнулся Крид и с бывшей возлюбленной Нюшей, которая пришла с мужем. Увидев Крида, Нюша изменилась в лице. А после постаралась сделать все, чтобы с ним не пересечься.

Егор Крид

Самому Криду на церемонии оказалось несладко. Во время его дуэта с Валерией на сцену неожиданно выбежала девушка. Как оказалось, ярая фанатка певицы.

– Номер был сорван! – кипятился Иосиф Пригожин за кулисами. – Произошла просто вопиющая ситуация. Эта девушка везде за нами ходит. Даже просится дома у нас переночевать. Я не знаю, чего она хочет. Просто сумасшедшая – преследует уже долгие годы!

Валерия и Пригожин

Анфису Чехову спутали с певицей Азизой – уж слишком яркий макияж она сделала. За кулисами ей тут же об этом сообщил какой-то молодой человек.

Анфиса Чехова

– Вы подумали, что Азиза восстала из пепла? – расхохоталась Чехова. Правда, после того, как ей напомнили, что певица недавно победила в шоу «Точь-в-точь» на «Первом канале», Анфиса успокоилась.

Гоша Куценко награду не получал, а вручал. На церемонию он опоздал – был на съемках. Журналисты стали спрашивать его о своих любимчиках.

– Самый худший исполнитель – это Сердючка, – улыбнулся Гоша.

Завершала церемонию Светлана Лобода – ее признали лучшей певицей года. В этом никто не сомневался – зал встретил Лободу ликованием.

Ани Лорак кинули на деньги

Певица Ани Лорак в ужасе. Члены ее коллектива, которые работали с ней несколько лет, занимались воровством. Нечистоплотных сотрудников певица вывела на чистую воду и с позором уволила. Об этом инциденте Ани говорит неохотно.

Ани Лорак пришла с дочкой

– Мне пришлось уволить двух человек, – сообщила она. – Были на то причины.

– Деньги воровали?

– Воровали в том числе. Это наши личные дела, не хочу вдаваться в подробности. Скажу только, что я столкнулась с предательством в очередной раз. Так получилось, что и в личной жизни (певице изменял муж. – Ред.), и в профессиональной. Но жизнь продолжается.

Ани признается, что предательства от своей команды явно не ожидала. Поэтому сильно переживала. Сейчас звезда уже взяла новых сотрудников на место уволенных.

– Мне всегда нужны люди, которые обладают высокими профессиональными качествами! – заявила певица. – У меня много всего впереди: в октябре готовлю выпуск нового альбома. Жизнь продолжается, уже думаю и над новой программой. К счастью, меня поддерживают близкие: дочь, мама, папа и любимые зрители.

Собчак не хочет без взаимности

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после отпуска. Вместе с дочкой и мужем певица отдыхала в Майами.

– Видите, я наела щечки! – улыбнулась артистка. – Но ничего – скоро все скину. Хотя никаких диет я не соблюдаю.

Ксения Собчак, напротив, поразила худобой. На пресс-конференции с Ксюшей случился казус. Собчак опоздала: в результате ей пришлось усесться на краю стола.

– Семь лет будешь без взаимности! – рассказал Максим Галкин о народной примете. Ксюше это явно не понравилось.

– Нет, без взаимности я не люблю, – заявила теледива. – Хотя я в приметы не верю. Человеческая энергетика сильнее всех примет. Все остальное – фигня.

Ведущие премии: Макс Галкин, Лера Кудрявцева,

Ксения Собчак и Александр Ревва

Что касается Максима Галкина, то он весь вечер провел без Аллы Пугачевой. Примадонна на премии не появилась. Видимо, смотрела церемонию вручения по телевизору.

– Алла всегда находит в моей речи слова-паразиты и указывает мне на них, – заявил Макс. – Я, конечно, к ней прислушиваюсь.